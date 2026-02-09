McLaren presenta el MCL40: El monoplaza del campeón Lando Norris para 2026

Los actuales campeones del mundo, McLaren, presentaron la decoración de su monoplaza 2026, que será conocido en la temporada como el MCL40, con un diseño estético que no muestra grandes modificaciones respecto a sus antecesores, manteniendo el color papaya y el negro como los grandes protagonistas.

La presentación se realizó en Bahréin donde los pilotos ya se encuentran listos para los test de pretemporada de esta semana. El circuito de Sakhir y algunas zonas de la ciudad se iluminaron del color papaya, así como después hubo fuegos artificiales en el trazado donde se celebró la transmisión. El Fondo Soberano de Bahréin es el dueño del Grupo McLaren luego de una compra que se dio en el 2024.

En el evento estuvieron Andrea Stella, director del equipo de F1, Zak Brown, CEO de McLaren, así como los pilotos Lando Norris, actual campeón del mundo y Oscar Piastri, subcampeón y quien espera en el 2026 pelear por el cetro.

El australiano ya ha dejado en claro que desea que, este año, existan condiciones de mayor claridad respecto a las órdenes internas dentro de la escudería, un tema que afectó su desempeño en el 2025 cuando él tenía el liderato del campeonato.

El coche ya tomó parte de los entrenamientos en Barcelona y demostró confiabilidad, especialmente impulsado por el motor Mercedes que, hasta ahora, se ha mostrado como la unidad de potencia ideal bajo la nueva reglamentación. El equipo realizará un día de filmación antes de los test de Bahréin que arrancan el miércoles rodando 200 kilómetros permitidos entre sus dos pilotos.

McLaren empieza desde cero en el 2026

El campeón Lando Norris dijo que estaba “emocionado por ver lo que podemos lograr en esta nueva era” mientras busca defender su título, mientras que Piastri insistió en que se sentía “más fuerte que nunca” tras conseguir siete victorias en 2025.

Por su parte, Andrea Stella indicó que el MCL40 es un “hito importante en el increíble trabajo y la dedicación de nuestro equipo antes de comenzar a competir este año” y aunque admitió que existen lecciones aprendidas del coche ganador del 2026 “toda la parrilla comienza desde cero y nuestros logros pasados no cuentan para nada”, esto ante el cambio de reglamento total.

“Nuestro objetivo es arrancar con fuerza, y tenemos la mejor combinación de equipo, pareja de pilotos, colaboración con Mercedes HPP, socios y aficionados para poder lograrlo”, finalizó el directivo.