"Bufones": El polémico insulto de Mbappé a los árbitros captado en video

El Real Madrid se llevó los tres puntos en su visita ante el Valencia con un 0-2, pero el triunfo quedó de lado luego de una actitud por parte del francés Kylian Mbappé que se dio a conocer luego del partido contra los árbitros del encuentro, un tema del que se habla más este lunes por encima de los goles de Álvaro Carreras y del propio galo.

El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales que fueron cuestionadas por ambos lados, pero fue el delantero francés quien protagonizó la acción más lamentable de la jornada. Lo que parecía una discusión en los túneles del estadio escaló a insultos personales, alimentando la narrativa de impunidad que muchos críticos señalan alrededor del club dirigido por Álvaro Arbeloa.

Qué sucedió con Mbappé contra los árbitros

El conflicto se originó por una jugada decretada como fuera de juego que el francés no lograba comprender. Durante el descanso, las cámaras de DAZN España captaron el momento exacto en el que Mbappé abordó al cuarto árbitro buscando respuestas: "¿Cómo puede ser fuera de juego? Me puedes dar una explicación", cuestionó el atacante. Ante la insistencia, el colegiado intentó calmarlo y respondió: "Con cámara es forzado, lo siento, háblalo dentro".

Lejos de que los ánimos se enfriaran en el vestuario, el "7" madridista regresó al túnel para la segunda mitad con la intención de cobrar la promesa de la explicación. Al notar la indiferencia del cuarto oficial, quien evitó el contacto visual, Mbappé estalló en reclamos: "Tú me dices de hablar y no me miras... la verdad. Tú me dices de hablar dentro y estoy dentro y no me hablas", sentenció visiblemente molesto.

Al no obtener respuesta, el desplante del francés subió de tono y Mbappé soltó la frase que hoy genera polémica en LaLiga. Dirigiéndose a su compatriota y señalando a los jueces mientras se reía con ironía, soltó en francés: “très le bouffon” (muy payaso), para después rematar con un contundente: "Bufones, los árbitros".

Este comportamiento, captado íntegramente por la televisión, no fue sancionado, aunque se espera que el Comité de Competición imponga un castigo luego de escuchar lo sucedido.