Reece James se rinde ante México y el Estadio Banorte: "Su himno me hizo temblar"

El domingo 5 de julio Inglaterra se metió a la cancha del tres veces mundialista Estadio Ciudad de México y, a pesar de que lograron imponerse y eliminar al Tri, Reece James dejó de lado el Aztecazo y comparó el recinto con otros inmuebles del mundo, destacando al mexicano y siendo contundente: “Su himno nacional me hizo temblar”.

Inglaterra se presentó durante los Octavos de Final en la cancha del Estadio Azteca -hoy Banorte- para medirse a una Selección Mexicana entusiasmada e ilusionada por conseguir el histórico boleto hacia los Cuartos de Final en el Mundial 2026 y, aunque la historia terminó en contra del combinado de Javier Aguirre, Reece James llenó de elogios al inmueble mexicano.

Comparando al Estadio Azteca con otros en los que ha estado presente como Stamford Bridge, Craven Cottage o Wembley, Reece James no dudó y puso al Coloso de Santa Úrsula por todo lo alto:

No hay comparación. Es como el día y la noche. El Azteca es el mejor ambiente que he sentido como futbolista, el mejor que he visto nunca”.

Panorámica del Estadio Ciudad de México durante el compromiso entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. Reuters

Así vibró el Himno de México ante Inglaterra

Aquella tarde del domingo 5 de julio era total, México se unió a una sola voz y se entonó el Himno Nacional con la mayor energía posible tanto en el Estadio, como en el FanFest y en los millones de hogares en donde se sintonizaba uno de los partidos con más audiencia en el Mundial 2026.

Vibrando ante más de 80,000 aficionados que se entregaron a su país, Reece James reveló que el Himno Nacional de México se quedó inmerso en el recuerdo y, por supuesto, la energía y apoyo incondicional proporcionado durante cada instante del compromiso:

La afición es eléctrica durante 90 minutos. Su himno nacional me hizo temblar. No hay ningún lugar que tenga la mística del Azteca”.

La historia entre México e Inglaterra está lejos de llegar a su final ya que, la hospitalidad, intensidad y nivel mostrado por el Tri, hizo que el conjunto de Los Tres Leones voltee a ver al combinado que próximamente estrenará a Rafa Márquez como entrenador, para disputar un amistoso en suelo londinense, mismo que aún no cuenta con confirmación oficial por parte de FMF ni de FA.

Declan Rice celebra triunfo de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México ante el Tri. Reuters

BFG