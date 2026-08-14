Barcelona consideraría el regreso de Luis Suárez a LaLiga si falla el fichaje de Julián Álvarez

El Futbol Club Barcelona continúa buscando la manera de concretar el fichaje de Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid mantiene una postura firme sobre la salida del delantero argentino. El conjunto colchonero no contempla vender al futbolista por una cantidad inferior a los 500 millones de euros correspondientes a su cláusula.

La intención de Hansi Flick es que el Barcelona intente cerrar la incorporación de la “Araña” y el propio jugador tendría interés en llegar al conjunto blaugrana. Sin embargo, ante las dificultades que existen para concretar la operación, el club catalán ya tendría contemplada una alternativa para reforzar su ataque.

Julián Álvarez tendría interés en fichar por el Barcelona. Especial

Luis Suárez sería la alternativa a Julián Álvarez

En caso de que el Barcelona no consiga cerrar el fichaje de Julián Álvarez, el plan B sería Luis Suárez, delantero colombiano que actualmente juega para el Sporting Club de Portugal.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el atacante de 29 años es una de las opciones que contempla el conjunto blaugrana para reforzar su posición de delantero centro.

Según el reporte, el Barcelona comenzaría a explorar esta posibilidad a partir de la próxima semana en caso de que la negociación por Julián Álvarez no haya llegado a buen puerto.

¿Quién es Luis Suárez?

Luis Suárez es un delantero colombiano de 29 años que actualmente milita en el Sporting Club de Portugal. El futbolista llegó al conjunto portugués durante la temporada pasada procedente del Almería.

Desde su llegada al Sporting, el colombiano ha disputado 55 partidos en los que suma 38 goles y nueve asistencias.

Su producción se refleja específicamente en la Liga de Portugal, donde participó en 32 encuentros y consiguió 28 goles y siete asistencias.

Además, Suárez ya conoce el futbol español y cuenta con experiencia en diferentes categorías. En LaLiga registra 100 partidos, 23 goles y 10 asistencias, mientras que en la Segunda División española suma 115 encuentros, 52 goles y 16 asistencias.

Luis Suárez sería el plan B del Barcelona. X: @SportingCP

Luis Suárez ya tiene experiencia en España

La posible llegada de Suárez al Barcelona supondría su regreso al futbol español después de haber desarrollado una parte importante de su carrera en el país.

El colombiano ha jugado para el Almería, Granada, Real Zaragoza, Gimnastic y Real Valladolid.

Su recorrido por España le permitiría llegar a Barcelona con experiencia previa en el futbol del país, aunque se trataría de un nuevo escenario para el delantero en caso de concretarse el movimiento.

Por ahora, el Barcelona mantiene a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar el ataque. El problema está en la postura del Atlético de Madrid, que únicamente permitiría la salida del argentino mediante el pago de su cláusula de 500 millones de euros.