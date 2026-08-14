Días, horarios y canales de TV para la Jornada 4 (Apertura 2026)

Fue una pausa larga, pero al fin se reanudarán los encuentros del Torneo de Apertura 2026 entre clubes mexicanos. La actividad de la Leagues Cup detuvo dos semanas los encuentros locales, pero este sábado en punto de las 17:00 horas, se volverá a activar la LigaMx.

Con las Águilas del América como líderes del torneo, se disputará la Jornada 4 del certamen local, que iniciará en la cancha del Estadio Banorte con el juego entre los Potros de Hierro del Atlante de Miguel Herrera, y los Diablos Rojos del Toluca, del “Turco” Mohamed.

Dos horas más tarde, pero en la Sultana del Norte, los Rayados del Monterrey recibirán a Juárez FC. En punto de las 21:00 horas, en la Perla Tapatía, los Zorros del Atlas fungirán como anfitriones de los Tigres de la UANL.

Serán cuatro duelos los que se disputen el domingo 16 de agosto. El primero de ellos entre los Pumas de la UNAM y Querétaro, al medio día en la cancha del Olímpico Universitario. El líder América recibirá al San Luis a las 17:00 horas. Dos horas más tarde, pero en La Laguna, Santos de Torreón recibirán a las Chivas del Guadalajara,

Pumas regresa habiendo sido eliminado de la Leagues Cup y con la baja por lesión de Sebastián Córdova Mexsport

En la frontera, el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente recibirá a la Máquina del Cruz Azul, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, ambos equipos recién eliminados en la Leagues Cup.

El lunes 17 de agosto todavía habrá dos encuentros más. Necaxa recibirá al León en Aguascalientes a las 19:00 horas, mientras que Pachuca jugará contra el Puebla dos horas más tarde en el Hidalgo.

Partido, día, hora, sede y transmisión

Atlante-Toluca Sábado 15 17:00 hrs. Banorte Canal 7 / Disney Plus

Monterrey-Juárez Sábado 15 19:00 hrs. BBVA Canal 5 / TUDN / Layvtime

Atlas-Tigres Sábado 15 21:00 hrs.Jalisco Canal 5 / TUDN / Layvtime

Pumas-Querétaro Domingo 16 12:00 hrs. Olímpico VIX

América-San Luis Domingo 16 17:00 hrs. Banorte Canal 5 / TUDN / Layvtime

Santos-Guadalajara Domingo 16 19:00 hrs. TSM Canal 5 / TUDN / Layvtime / ESPN / Disney Plus

Tijuana-Cruz Azul Domingo 16 21:00 hrs Caliente Fox One

Necaxa-León Lunes 17 19:00 hrs. Victoria Fox, Fox One

Pachuca-Puebla Lunes 17 21:00 hrs. Hidalgo Fox, Fox One