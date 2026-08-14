'Piojo' Herrera Vs 'Turco' Mohamed: Historia entre títulos, descenso y folclore

La historia entre dos viejos conocidos seguirá escribiéndose este sábado 15 de agosto cuando Atlante, dirigido por Miguel Herrera, se enfrente al Toluca de Antonio Mohamed, estrategas que cumplen 30 años de haber compartido club como futbolistas (Toros Neza); El Piojo dirigió al Turco en los Potros de Hierro… y años después, el argentino le ganó un título de Liga MX en el majestuoso Estadio Azteca, hoy Banorte.

En el partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026, la cancha del estadio tres veces mundialista seguirá siendo parte de la historia del futbol mexicano, atestiguando el enfrentamiento número 14 entre Miguel Herrera y Antonio Mohamed desde que ambos comenzaron su camino en los banquillos.

Miguel Herrera y Antonio Mohamed, compañeros en Toros Neza

Durante el Invierno 1996, Verano 1997 y Verano 1998, Antonio Mohamed y Miguel Herrera fueron compañeros de equipo en los Toros Neza, uno de los pocos conjuntos que -a pesar de no ser campeón- perduró en la memoria de los más grandes aficionados del futbol mexicano.

El pelo pintado, las máscaras y todo el folclore de aquel equipo cobró un nuevo sentido al momento en el que El Piojo ‘colgó los botines’ y pasó al banquillo para comenzar su carrera como Director Técnico.

Fue durante el Verano 2002 cuando Miguel Herrera se proclamaba como el Director Técnico de Atlante, teniendo entre sus opciones a quien fuera su compañero dentro de la cancha, Antonio Turco Mohamed, mismo que solamente sumó 4 partidos en el terreno de juego durante la gestión de El Piojo, sumando un total de 165 minutos y poniendo punto final a su efímero paso por los Potros de Hierro, el Equipo del Pueblo.

Migue Herrera y Antonio Mohamed fueron parte de Toros Neza y de Atlante, donde 'El Piojo' dirigió a 'El Turco'. Mexsport

Piojo y Turco: Del descenso a títulos con América y ‘su’ Final

Toda historia tiene su momento sombrío y el camino entre Antonio Mohamed y Miguel Herrera no sería la excepción, ya que durante el Clausura 2008, El Turco arrancó el certamen dirigiendo a Veracruz, sin embargo, un mal inicio le costó el puesto tras la Jornada 2… mismo que fue tomado por Miguel Herrera, aunque el resultado no fue el esperado para los del Puerto, quienes sufrieron el descenso de los Tiburones Rojos a final de la temporada.

Los años pasaron y ambos estrategas contaron con la posibilidad de estar en el banquillo de las Águilas del América, siendo Miguel Herrera el primero en levantar el título con el conjunto azulcrema (Clausura 2013 Vs Cruz Azul), mientras que unos meses más tarde (Apertura 2014 ante Tigres), Antonio Mohamed llevaría un cetro más a las vitrinas de El Nido, instantes antes de marcharse de Coapa.

Mientras que, en una Final de Liga MX, Antonio Mohamed se reveló y, frente a unos antecedentes que relataban paridad absoluta, El Turco se plantó en la cancha del Estadio Azteca con Rayados de Monterrey para vencer por penales al América, adueñándose del título en el Apertura 2019 un domingo 29 de diciembre.

Miguel Herrera y Antonio Mohamed se enfrentaron en la Final del Apertura 2019 entre América y Monterrey. Mexsport

‘Turco’ Mohamed lidera historial ante Miguel Herrera

Con 13 partidos disputados en su enfrentamiento directo, antes de que el balón ruede en el Estadio Banorte este sábado 15 de agosto, Antonio Mohamed lidera el historial con 6 triunfos por 4 de Miguel Herrera, empatando en 3 ocasiones y dejando una serie completamente abierta mientras el balón siga rodando ante la gestión de ambos estrategas:

1. Clausura 2004, Jornada 17 / (AM) Morelia 0-3 Atlante (MH)

2. Apertura 2011, Jornada 14 / (MH) Atlante 1-1 Xolos (AM)

3. Apertura 2012, Jornada 6 / (MH) América 0-1 Xolos (AM)

4. Clausura 2013, Jornada 6 / (AM) Xolos 1-2 América (MH)

5. Clausura 2016, Jornada 14 / (MH) Xolos 1-2 Monterrey (AM)

6. Apertura 2016, Jornada 8 / (AM) Monterrey 0-0 Xolos (MH)

7. Clausura 2017, Jornada 8 / (MH) Xolos 2-0 Monterrey (AM)

8. Apertura 2017, Jornada 15 / (AM) Monterrey 2-0 América (MH)

9. Clausura 2018, Jornada 15 / (MH) América 0-0 Monterrey (AM)

10. Apertura 2019, Final ida / (AM) Monterrey 2-1 América (MH)

11. Apertura 2019, Final vuelta / (MH) América 2-1 Monterrey (AM)

12. Apertura 2020, Jornada 6 / (MH) América 1-3 Monterrey (AM)

13. Apertura 2023, Jornada 1 / (MH) Xolos 2-3 Pumas (AM)

14. Apertura 2026, Jornada 4 / (MH) Atlante Vs Toluca (AM), sábado 15 de agosto, 17:00 horas - Estadio Banorte.

AM = Antonio Mohamed

MH = Miguel Herrera

Miguel Herrera cuenta con desventaja en los duelos directos -de Liga MX- frente a Antonio Mohamed. Mexsport

BFG