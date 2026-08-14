Erik Lira tiene un pie en Francia para jugar con el Mónaco; ya hay oferta formal

Las maletas están hechas por parte de Erik Lira. El mediocampista podría -ahora sí- estar viviendo sus últimos minutos como jugador de Cruz Azul para convertirse en futbolista del Mónaco de Francia; solamente un mexicano ha sido parte de la escuadra del Principado.

Después de un verano en el que Erik Lira fue parte de la Selección Mexicana, y en donde obtuvo un rol protagónico bajo el mando de Javier Aguirre durante el Mundial 2026, el mediocampista de 26 años acaparó el reflector de diversas escuadras tanto en la Liga MX como en diversas latitudes.

Rechazando propuestas de Rayados de Monterrey -que jamás hizo llegar una oferta formal al escritorio de Cruz Azul- y de Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, Erik Lira aseguró que se mantendría en La Máquina en caso de no contar con la posibilidad de marcharse al futbol de Europa.

De acuerdo a la información proporcionada por César Luis Merlo, el Mónaco de Francia ya envió una oferta formal a Cruz Azul para hacerse de los servicios de Erik Lira, sin embargo, no se han revelado las cantidades que el club galo pagaría por el mediocampista del Tri.

Erik Lira fue uno de los jugadores habituales de México durante el Mundial 2026. Mexsport

En caso de concretarse, Erik Lira se convertiría en el segundo futbolista mexicano en portar la playera del Mónaco, después de que Rafa Márquez jugara con el cuadro del Principado de 1999 a 2003, para luego ser vendido al Barcelona de España.

Durante la temporada, Mónaco estará presente en diversos torneos nacionales e internacionales, como lo son la Ligue 1, Copa de Francia y Conference League, certamen en el que se encuentran en Playoffs con el objetivo de avanzar y conseguir su sitio en el certamen continental.

BFG