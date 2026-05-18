F1 GP de Canadá 2026: Horarios y dónde ver en vivo a 'Checo' Pérez

La Fórmula 1 regresa a la actividad este fin de semana para su quinta fecha del calendario, esto después de una pausa de dos semanas tras el Gran Premio de Miami. La categoría se mantendrá en América, pero ahora en el mítico trazado Gilles Villeneuve en Montreal, Canadá.

La carrera en la zona de Quebec adelanta su tradicional fecha luego de que la F1 ha buscado modificar el calendario para realizar menos viajes sin sentido entre continentes y agrupando las carreras por zonas.

El italiano Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato con tres victorias consecutivas, esto mientras su rival más cercano, su compañero en Mercedes George Russell, no ha vuelto a ganar desde el Gran Premio de Australia, mientras que suma dos competencias fuera del top 3.

Para esta carrera se esperas que Mercedes presente su primer gran paquete de mejoras enfocado en los modos de motor, especialmente en el arranque, pero también en el tema aerodinámica.

Sergio Pérez durante la calificación del GP de Miami IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La batalla por ser el mejor del resto se centra entre Ferrari y McLaren con los de Woking demostrando en Miami que han logrado encontrar soluciones tras un inicio complicado de la campaña.

Para Sergio Pérez será un regreso a una pista donde el año pasado estuvo ausente debido a que no disputó la temporada.

La carrera en Canadá será la tercera del año bajo el formato sprint por lo que el fin de semana tendrá una actividad crítica en la única sesión de entrenamientos. Al igual que en Miami, las condiciones que se esperan son mixtas, con posibilidades de lluvia ligera para el domingo.

Horarios del Gran Premio de Canadá de la F1 2026 (Tiempo del Centro de México)

Práctica 1: viernes 22 de mayo– 10:30 horas

Calificación sprint: viernes 22 de mayo– 14:30 horas

Carrera sprint: sábado 23 de mayo – 10:00 horas

Calificación carrera: sábado 23 de mayo – 14:00 horas

Carrera: domingo 24 de mayo – 14:00 horas

¿Dónde ver el GP de Canadá 2026 en vivo?

F1 TV Pro: Servicio oficial con multicámaras (suscripción premium).

Izzi / Sky Go: Disponible en dispositivos móviles mediante sus aplicaciones.