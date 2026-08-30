¡BOMBAZO EN EL FUTBOL MEXICANO! Rebeca Bernal sería nueva jugadora del Manchester United

Rebeca Bernal estaría cerca de convertirse en nueva jugadora del Manchester United de la Women's Super League de Inglaterra, luego de que el conjunto inglés avanzara en las negociaciones con el Washington Spirit para incorporar a la futbolista mexicana durante el mercado de fichajes.

La defensora mexicana milita actualmente en la National Women's Soccer League de Estados Unidos y no participó este domingo en la victoria del Washington Spirit por 1-0 sobre Bay Football Club, mientras continúan activas las conversaciones entre ambos clubes.

Rebeca Bernal ha sido pieza clave en el Spirit de la NWSL. MEXSPORT

Rebeca Bernal llegaría al Manchester United

De acuerdo con información del periodista inglés Conner Roberts, del medio The Cutback, Rebeca Bernal será nueva jugadora del Manchester United para la temporada 2026-2027 de la Women's Super League.

Según el reporte, el club de Manchester se encuentra ultimando los detalles con el Washington Spirit para cerrar el traspaso de la futbolista mexicana, quien podría dar el salto al futbol inglés tras su etapa en la liga de Estados Unidos.

La operación se mantiene en proceso y deberá resolverse antes del cierre del mercado de fichajes en Inglaterra. El jueves 3 de septiembre es la fecha límite señalada para completar la negociación entre el Manchester United y el actual club de la mexicana.

Bernal no tuvo participación en el encuentro de este domingo en el que el Washington Spirit derrotó 1-0 al Bay Football Club en la NWSL. Su ausencia se produce mientras las conversaciones entre las dos instituciones continúan activas.

Rebeca Bernal, pieza importante del Washington Spirit

Desde su llegada al futbol de Estados Unidos, la mexicana se ha convertido en una jugadora habitual dentro del Washington Spirit. Bernal ha participado en 41 de los 47 partidos de liga disputados por el equipo desde su incorporación.

Bernal llegó al Spirit en febrero de 2025 y durante este periodo colaboró con el club para alcanzar el subcampeonato de la NWSL y el segundo lugar de la Copa de Campeonas femenil de la Concacaf tras caer en la final contra el Club América.

Rebeca Bernal con la Selección Nacional de México. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Su etapa con Rayadas y la Selección Mexicana

Antes de llegar a la NWSL, Rebeca Bernal construyó una extensa trayectoria con las Rayadas de Monterrey. La futbolista superó los 250 partidos con el club y ganó cuatro títulos de Liga Femenil con el equipo regiomontano.

Además de su participación defensiva, la mexicana colaboró con más de 60 anotaciones durante su paso por el conjunto regiomontano, antes de continuar su carrera en el futbol de Estados Unidos.

Bernal consiguió cuatro títulos de liga con Rayadas. Jonathan Duenas/Mexsport

Bernal también se ha consolidado como una jugadora habitual de la Selección Nacional de México, con más de 60 apariciones con el representativo nacional.

Con su trayectoria en Rayadas, el Washington Spirit y la Selección Mexicana, Rebeca Bernal se encuentra ahora cerca de una nueva etapa en su carrera. El cierre de las negociaciones entre el Manchester United y el club estadounidense determinará si la mexicana se incorpora al futbol inglés antes de que termine el mercado de fichajes.