 Johan Vásquez cumple, pero Genoa vuelve a caer en la Serie A

Johan Vásquez volvió a cumplir en la defensa del Genoa, aunque esta vez su actuación no alcanzó para rescatar a su equipo. El conjunto genovés cayó ante Lazio en el Estadio Olímpico de Roma y continúa sin sumar puntos en el arranque de la Serie A.

El seleccionado mexicano apareció nuevamente como titular en el esquema de Daniele De Rossi y permaneció 78 minutos sobre el terreno de juego. Durante ese tiempo tuvo una participación sólida: terminó sin cometer faltas y completó 69 pases precisos, números que reflejaron su seguridad con el balón pese al resultado adverso.

Lazio aprovechó su oportunidad

El partido se decidió al minuto 25. Nuno Tavares llegó hasta línea de fondo y envió un servicio que encontró a Davide Frattesi, quien logró superar a la defensa visitante y definió para poner en ventaja al conjunto romano. Vásquez poco pudo hacer en la acción que terminó marcando la diferencia.

El defensa mexicano permaneció en el campo hasta el minuto 78, cuando terminó su segunda participación de la temporada en el campeonato italiano.

Para Genoa, el resultado significó otro golpe en el comienzo del torneo. El equipo había iniciado la campaña con una derrota frente al Napoli y llegó a Roma con la intención de conseguir sus primeros puntos, pero volvió a quedarse con las manos vacías.

Johan conserva la confianza

Más allá del complicado inicio colectivo, Johan Vásquez continúa como uno de los hombres habituales de De Rossi. Su segunda titularidad consecutiva confirma que el mexicano mantiene un lugar importante dentro de la defensa del Genoa.

Después del Mundial 2026 surgieron versiones sobre una posible salida del seleccionado nacional, pero hasta ahora permanece en Italia y continúa formando parte del esquema del conjunto genovés.