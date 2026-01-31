Real Oviedo con triunfo de oro; no ganaba desde hace cuatro meses

El Real Oviedo tuvo una victoria de oro en LaLiga en su disputa por no descender, no ganaban desde hace cuatro meses y ahora esperan que su triunfo por 1-0 ante el Girona sea un revulsivo para tener una racha positiva.

El técnico Guillermo Almada avisó que el duelo ante Girona sería una final más. Santi Cazorla de 41 años fue un impulso clave, rodeado de su afición en el Estadio Carlos Tartiere.

El Oviedo tejió su jugada por el sector izquierdo, servicio para Thiago Fernández, quien controló y mandó diagonal para dejar en el camino a Ter Stegen, donde Ilyas Chaira remató con pierna derecha para que los más de 20 mil aficionados explotaran de alegría.

El último triunfo del Oviedo marcaba de fecha un 30 de septiembre de 2025, cuando venció al Valencia por 1-2 en la jornada 7 de LaLiga.

Los dirigidos por Guillermo Almada llegaron a 16 puntos, pero aún así siguen últimos de la tabla general de LaLiga. El Levante es penúltimo con 17 y Mallorca antepenúltimo con 21.

LOS ÚLTIMOS 7 RESULTADOS DEL OVIEDO EN LA LIGA:

J22: Oviedo 1 – 0 Girona.

J21: Barcelona 3 – 0 Oviedo.

J20: Osasuna 3 – 2 Oviedo.

J19: Real Oviedo 1 – 1 Betis.

J18: Alavés 1 – 1 Oviedo.

J17: Oviedo 0 – 0 Celta.

J16: Sevilla 4 – 0 Oviedo.