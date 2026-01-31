Fórmula E: Nico Muller logra la pole para Porsche en el ePrix de Miami

La Fórmula E se estrenó en el circuito semi permanente del Hard Rock Stadium, el escenario donde la Fórmula 1 compite cada año pero donde ahora los coches eléctricos tomaron el escenario en una mañana nublada donde la velocidad de Nico Muller y su Porsche se convirtieron en los protagonistas.

Muller, quien desde el viernes había marcado un buen ritmo posicionándose dentro de los mejores. En su grupo sobrevivió el corte para derrotar en cuartos de final a Norman Nato mientras que en la semifinal sobrepasó a Nyck de Vries antes de enfrentarse a un Felipe Drugovich en la lucha por la pole position.

En el duelo clave, el competidor de Porsche comenzó a ganar diferencia desde el primer sector obteniendo hasta una décima que se agrandó en el sector definitivo para asegurar la segunda pole de la temporada para la casa alemana.

Drugovich, quien antes era el reserva de Aston Martin mostró su experiencia en el simulador de F1 para verse competitivo en apenas su tercera carrera en la serie eléctrica.

Müller se encuentra actualmente sexto del campeonato con 15 unidades, mientras que Nick Cassidy es líder del campeonato con 40 unidades. La carrera inicia a las 13 horas de México