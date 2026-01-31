Arsenal recupera el pulso, golea y se consolida en la Premier League

El Arsenal dejó atrás una racha de tres partidos sin conocer la victoria, luego de golear 0-4 al Leeds United para seguir en la cima de la Premier League, duelo que se celebró en el Elland Road.

Con su triunfo, el Arsenal llegó a 53 puntos y se distancia temporalmente a 7 unidades del Manchester City y el Aston Villa, ambos con 46 unidades.

Viktor Gyökeres marcó el 0-3 parcial Reuters

Durante el calentamiento, Bukayo Saka se lesionó. Noni Madueke le sustituyó y fue pieza clave para el triunfo.

El extremo inglés sirvió primero un centro perfecto a la cabeza de Martín Zubimendi al 27’, y luego provocó un gol en contra de Karl Darlow tras un tiro de esquina al 38’.

Madueke fue sustituido a la hora de juego por el brasileño Gabriel Martinelli, que fue igualmente decisivo, dando la asistencia para que anotara el sueco Viktor Gyökeres al 69' para el 3-0.

Gabriel Jesús selló la goleada Reuters

Gabriel Jesús entró en lugar de Gyökeres y puso la cereza sobre el pastel al 86’.