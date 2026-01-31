Neymar apura su recuperación con miras al Mundial 2026

Neymar mantiene su carrera contrarreloj por llegar al Mundial 2026. El brasileño mostró algunos momentos de su recuperación a través de redes sociales, luego de una cirugía en su rodilla izquierda del pasado 22 de diciembre de 2025.

En las imágenes se aprecia a Neymer fortaleciendo las piernas y haciendo cardio. “Sin dolor no hay ganancia”, fue el mensaje que acompañó a la publicación.

Recientemente, el Santos de Brasil le dio su voto de confianza a Neymar al renovarlo hasta 31 de diciembre de 2026.

“El 2025 fue un año especial y desafiante para mí. Momentos de alegría y superación que solo fui capaz de enfrentar con el amor de ustedes. El 2026 llegó y el destino no podía ser diferente. Santos es mi lugar. Estoy en mi casa, estoy seguro, estoy feliz”, mencionó Neymar en un mensaje en redes sociales.

El exdelantero del Barcelona y PSG busca convencer al técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, con miras a ser tomado en cuenta para el Mundial 2026.

Con Santos, Neymar suma ocho goles y una asistencia en 20 partidos disputados en el Brasileirao. Cinco de sus tantos llegaron en las últimas cinco fechas del torneo cuando el equipo se jugaba la permanencia en la Serie A.

El delantero es el anotador histórico de Brasil, con 79 goles. Su último partido con la ‘Canarinha’ data de un 17 de octubre de 2023.