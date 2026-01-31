Desastroso el arbitraje del Juárez - Cruz Azul, sentencian

El arbitraje en el partido Juárez contra Cruz Azul fue “desastroso” para el éxarbitro Fernando Guerrero y consideró que el penal no se debió sancionar en el triunfo de La Máquina por 3-4 en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El exárbitro mundialista Fernando Guerrero consideró desastroso el arbitraje en el partido entre Juárez y Cruz Azul Mexsport

“Desastroso arbitraje en el Juárez vs Cruz Azul pésima calificación de faltas, nulo control de jugadores, prepotente, un penal que no debió sancionar. No es posible que sea FIFA y se la pase castigado. Hay maderas que no agarran el barniz. Pobres equipos de LigaBBVAMX”, publicó el ex árbitro de FIFA y mundialista.

El arbitraje para este partido corrió a cargo de Jesús Rafael López, quien repartió cinco amarillas y mostró la roja en tres ocasiones, para expulsar al técnico Nicolás Larcamón y su auxiliar Javier Berges al minuto 45; en la recta final del encuentro mandó a las regaderas a Gabriel ‘Toro’ Fernández.

El partido terminó con tres expulsados Mexsport

Ya casi sobre el final del primer tiempo, el árbitro central decretó penal a favor de Juárez. Nicolás Larcamón reclamó de manera airada, por lo que le mostró la tarjeta roja, así como a su asistente.

El árbitro acudió al VAR para revisar la jugada por una posible mano, lo que confirmó la decisión del central.

Cruz Azul llegó a nueve puntos y es sublíder general momentáneamente Mexsport

En la recta final del partido, hubo otra polémica. Tras el segundo gol de Juárez, Gabriel Fernández le dijo unas palabras al árbitro, que primero le sacó la amarilla y tras otros reclamos, le mostró la roja.

Con su triunfo, Cruz Azul llegó a nueve puntos y se colocó en segundo lugar provisional de la tabla general.

Para la jornada 5 del Clausura 2026, Cruz Azul visitará al Toluca y Juárez al Pachuca.