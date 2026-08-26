Joel Huiqui acerca de Erik Lira: “Están en la última recta de las negociaciones”

Afuera de La Noria, algunos aficionados comienzan a despedirse de Erik Lira con cierta nostalgia. Dentro del club, en cambio, se viven horas críticas, pues el futuro del mediocampista todavía no está completamente definido.

Cruz Azul y Mónaco ya tienen un acuerdo para que Lira dé el salto al futbol europeo, pero la operación todavía depende de que se resuelva el futuro de Folarin Balogun. Mientras eso ocurre, el futbolista permanece como activo de La Máquina y vive con ansiedad las últimas horas de un mercado que en Francia cerrará el 1 de septiembre de 2026 a las 19:59 horas.

Por lo pronto, Joel Huiqui todavía contempla a Lira para el partido de este viernes ante Necaxa. El técnico reconoce que, mientras no se concrete su salida, debe contar con él, aunque también espera que la negociación llegue a buen puerto.

“Lo de Lira va muy bien, están en la parte final de las negociaciones, esperemos que ya se resuelva. Erik Lira hoy sigue siendo un activo del club. Erik lo mencionaba, está listo para jugar el sábado, dependerá de lo que pase, evaluaremos la situación, plantearé con Iván Alonso y con el ingeniero (Víctor Velázquez), de hoy a mañana. Si no viaja seremos todos felices y contentos; si no, lo tomaremos en cuenta”, explicó Huiqui.

La intención de Cruz Azul es que Lira pueda cumplir su sueño europeo, pero mientras el movimiento no se haga oficial, el jugador deberá mantenerse preparado para competir con La Máquina.

HUIQUI E IVÁN ALONSO MANTIENEN UNA RELACIÓN “RESPETUOSA”

En medio de los resultados que han generado cuestionamientos alrededor de Cruz Azul, también surgieron versiones sobre un supuesto rompimiento entre Joel Huiqui e Iván Alonso, director deportivo del club, a raíz de los partidos en los que La Máquina no ha conseguido ganar.

Huiqui negó que exista un conflicto y dejó claro que su relación con Alonso es estrictamente profesional, aunque tampoco habló de una cercanía especial entre ambos.

“Siempre ha sido muy respetuosa, hemos intentado generar un ambiente de trabajo muy completo y creo que desde que él inició el proyecto yo estaba en otras divisiones y siempre hemos tenido relación muy respetuosa. Hoy estamos trabajando en conjunto, siempre en comunicación con todas las áreas. Mi relación con él es amable, cordial y de trabajo”, señaló Huiqui.