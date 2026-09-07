El futbol se detiene por Nepal: La UEFA ordena un minuto de silencio histórico en la Champions

La UEFA anunció que se guardará un minuto de silencio al inicio de todos los partidos de la jornada inaugural de la Champions League. Esta decisión busca manifestar la más profunda solidaridad y el respaldo del futbol europeo hacia el pueblo de Nepal, el cual se encuentra sumido en una severa crisis humanitaria tras sufrir una catástrofe natural sin precedentes en su historia reciente.

El trágico suceso de escala internacional ocurrió el 26 de agosto tras registrarse un colapso glaciar masivo. La descomunal masa de hielo, lodo y rocas descendió con una fuerza destructiva implacable, arrasando por completo varias comunidades locales y aldeas cercanas a la frontera con el Tíbet, dejando a su paso un panorama de desolación desgarrador en toda la región geopolítica afectada.

De acuerdo con los informes gubernamentales y de las agencias de ayuda más recientes, la alarmante cifra de víctimas asciende al menos a 1,355 personas fallecidas y 4,996 desaparecidas. Entre los damnificados colaterales se contabilizan numerosos ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades, mientras los equipos de rescate de alta montaña continúan trabajando incansablemente en condiciones climáticas sumamente difíciles para localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

El mensaje unificado de los clubes europeos en la Fase de Liga

El emotivo homenaje protocolario aprobado por el comité ejecutivo se llevará a cabo en todos los estadios del Viejo Continente entre los días martes y jueves de la presente semana de competencia. Adicionalmente, instantes antes de iniciar los encuentros programados, los clubes participantes exhibirán una pancarta altamente visible con el mensaje unificado "No estás solo Nepal", demostrando el férreo compromiso social, la responsabilidad civil y la empatía del deporte internacional ante desastres de esta magnitud.

Por su parte, el presidente del máximo organismo rector del balompié en Europa, Aleksander Ceferin, expresó sus condolencias en representación de toda la comunidad futbolística. En su mensaje institucional distribuido a los medios, el dirigente esloveno transmitió fortaleza espiritual a los familiares de las víctimas y reafirmó la unión inquebrantable del futbol europeo frente a momentos de dolor tan trágicos.