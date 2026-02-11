Real Madrid renuncia a la Superliga: Acuerdo histórico con la UEFA

El mundo del futbol vivió este miércoles un giro de 180 grados que nadie esperaba tan pronto. El Real Madrid, principal impulsor y último bastión del polémico proyecto de la Superliga, anunció de forma oficial un acuerdo de principios con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (EFC). Con este paso, el club merengue puso fin a años de tensiones, demandas millonarias y una guerra política que amenazaba con fracturar el balompié del Viejo Continente.

A través de un comunicado que tomó por sorpresa a la prensa internacional, la entidad blanca confirmó que este pacto servirá para resolver todas las disputas legales pendientes. Cabe recordar que el litigio incluía una demanda por daños y perjuicios que ascendía a los 4 mil 500 millones de euros, una cifra astronómica que quedó en el olvido tras la firma de este nuevo compromiso por la estabilidad deportiva.

EL FIN DE UN PROYECTO QUE CAMBIÓ EL FUTBOL

La aventura que inició en abril de 2021 con 12 de los clubes más poderosos del planeta llegó a su conclusión definitiva. Aquella alianza que integró originalmente al Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Juventus, Inter, Milán y Atlético de Madrid, se desmoronó poco a poco. Tras el abandono masivo de los equipos ingleses e italianos, solo el Real Madrid y el Barcelona mantuvieron la bandera en alto, hasta que el club catalán hizo oficial su salida hace apenas unos días.

Once titular del Real Madrid. REUTERS

El comunicado merengue enfatizó que este arreglo se dio "por el bien del futbol europeo de clubes". Florentino Pérez y su directiva decidieron priorizar el mérito deportivo y la sostenibilidad a largo plazo, dejando atrás la idea de una liga cerrada. Además, el club hizo hincapié en que la tecnología jugará un papel clave para mejorar la experiencia de los aficionados en las competencias actuales organizadas por la UEFA.

DEL LITIGIO JUDICIAL A LA PAZ CON LA UEFA

El camino hacia este acuerdo resultó sumamente complejo. En diciembre de 2023, la Corte Europea de Justicia dictaminó que las reglas de la UEFA violaban los principios de libre comercio de la Unión Europea, lo que le dio un segundo aire a A22 Sports Management, el grupo detrás de la Superliga. Sin embargo, la presión social y el rechazo de gran parte de la comunidad futbolística pesaron más que los fallos judiciales.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aplaudiendo. REUTERS

A partir de octubre de 2025, la UEFA reveló que mantuvo conversaciones informales para buscar un arreglo económico y político. Aunque en un principio no hubo resultados formales, el diálogo constante entre las partes permitió que este 2026 iniciara con una bandera de paz. El Real Madrid entendió que el futuro del futbol requería unidad y no una división que afectara los ingresos por derechos de transmisión y la relación con los fans.

Con esta renuncia oficial, el ecosistema deportivo recuperó la calma. El Real Madrid volvió a alinearse con los estatutos de la confederación europea, garantizando su participación en la Champions League bajo un esquema de colaboración y no de confrontación. La era de la Superliga terminó oficialmente, dejando como lección que, incluso para el club más ganador de la historia, el consenso con los organismos rectores resultó indispensable para la supervivencia del espectáculo.