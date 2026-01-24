El Real Madrid se pone líder provisional en LaLiga

El Real Madrid se puso líder provisional de LaLiga, luego de imponerse 0-2 al Villarreal en el Estadio de La Cerámica, duelo de la jornada 21. Kylian Mbappé está desatado y teniendo una gran temporada, el francés sumó su gol 21 en 20 partidos disputados y es el líder goleador en España.

El cuadro merengue llegó a 51 puntos y se distanció del Barcelona, que tiene 49 y juega este domingo ante el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou.

Mbappé se despachó con un doblete y mantenerse como líder goleador en España AFP

Juan Foyth fue al césped tras 20 minutos de partido. El defensa argentino salió de la cancha sin apoyar la pierna izquierda y en una primera valoración del “Submarino Amarillo”, anunció que es una lesión en el tendón de Aquiles.

Juan Foyth abandonó así la cancha AFP

El Villarreal homenajeó al senegalés Pape Gueye, héroe en la Copa Africana de Naciones al marcar el gol decisivo en la prórroga ante Marruecos. En tiempo añadido del primer tiempo, el futbolista estuvo a punto de abrir el marcador, cuando su disparo desde fuera del área rozó el poste de Thibaut Courtois al 45+2.

En el primer tiempo, el Real Madrid no encontró esa química ante un Villarreal que se defendió bien. Los porteros no tuvieron muchas intervenciones. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa terminaron los primeros 45 minutos con 56.9 por ciento de posesión de balón.

El Real Madrid terminó la primera parte con mayor posesión del balón AFP

Para la parte complementaria, el cuadro blanco tuvo un inicio frenético. Vinicíus Jr encaró, llegó a línea de fondo, mandó diagonal, la defensa rechazó y Mbappé llegó antes que nadie para poner el balón al fondo al 47’.

Mbappé puso cifras definitivas AFP

El mismo Mbappé puso el 0-2 definitivo en tiempo añadido con una arrancada que terminó en penal. El francés picó el balón a lo 'Panenka' por el centro, ante un arquero que se tiró a la derecha al 90+4’.