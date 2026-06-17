El Real Madrid de José Mourinho prepara su revolución con Enzo Fernández como prioridad

El Real Madrid inició un proceso de reestructuración profunda tras una decepcionante temporada sin títulos. Con el objetivo de recuperar la competitividad y devolver al club a la cima, la directiva merengue ha comenzado a ejecutar una planificación agresiva de cara a la próxima campaña, la cual estará liderada desde el banquillo por el luso José Mourinho.

El club blanco ya tiene cerradas varias incorporaciones clave para renovar la plantilla. Los nombres que se suman al proyecto merengue son el mediapunta Bernardo Silva, el central Ibrahima Konaté, el lateral Denzel Dumfries y el polivalente defensor Marc Cucurella. Estas llegadas buscan dotar al equipo de mayor profundidad y experiencia en posiciones estratégicas.

Sin embargo, el Real Madrid no se detiene ahí y busca dar el gran golpe sobre la mesa en este mercado de verano. Según informa el diario Marca desde España, el club blanco ha fijado como objetivo número uno al mediocampista argentino Enzo Fernández, que ahora mismo disputa el Mundial 2026 con la Albiceleste.

La intención de la directiva y del cuerpo técnico es clara: "reforzar la medular con otro futbolista de calidad contrastada" que pueda aportar equilibrio y visión de juego. Por si fuera poco, el interés en el argentino no es casual, pues su nombre ha sido una petición expresa del propio José Mourinho, quien considera a Enzo Fernández la pieza fundamental para construir el eje del nuevo equipo madridista.

Enzo Fernández, durante el partido contra Argelia. AFP

Enzo Fernández: El motor de la nueva era

Enzo Fernández se ha consolidado como uno de los mediocampistas más completos y prometedores del mundo. Surgido de las divisiones inferiores de River Plate, su carrera dio un salto meteórico tras su destacada actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde fue pieza clave en la conquista de la Selección Argentina y fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo.

Caracterizado por su visión de juego, inteligencia táctica y un potente disparo de larga distancia, Enzo destaca tanto en funciones creativas como defensivas, ejerciendo una labor de liderazgo natural en el campo que se ha visto reflejada con el Chelsea. Su capacidad para manejar los tiempos del partido lo ha convertido en un objetivo codiciado por los grandes clubes de Europa, donde continúa demostrando su jerarquía y calidad contrastada.