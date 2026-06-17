¡Momento histórico! Ghana se lleva los tres puntos con un portero debutante en el Mundial 2026

La suerte le dio la espalda a Lawrence Ati-Zigi al mismo tiempo que le ofrecía una sonrisa a Benjamin Asare. El arquero estelar de la selección de Ghana fue incapaz de continuar en la presentación de las Estrellas Negras en la Copa del Mundo ante Panamá debido a una desafortunada lesión. Este percance físico le abrió la puerta a Asare para consumar su debut mundialista, escribiendo una página dorada en la historia de su combinado nacional. Una tarde redonda que celebró con una victoria in extremis 1-0.

Ati-Zigi sufrió un par de contactos severos en la búsqueda aérea por el balón durante la primera mitad. Los impactos con los delanteros canaleros dejaron como secuela que, para el comienzo del complemento, el guardameta no estuviera en las condiciones óptimas para defender su portería, obligando al cuerpo técnico a realizar un movimiento de emergencia en el banquillo.

Un récord histórico para la liga local de Ghana

Asare ingresó al terreno de juego tras realizar los ejercicios de calentamiento reglamentarios, esperando con templanza su momento de gloria. Una vez que pisó el césped, el cancerbero de los Hearts of Oak selló una marca histórica para el balompié de su país.

Benjamin Asare se convirtió oficialmente en el primer portero activo de la Premier League de Ghana en disputar minutos en toda la historia de los Mundiales".

El debutante portero africano tuvo un benévolo segundo tiempo bajo los tres postes, pues la escuadra centroamericana careció de profundidad para poner a prueba sus nervios. El encuentro de la fase de grupos concluyó con una igualada sin anotaciones en el tablero.

La victoria de Ghana llegó en tiempo de descuento

Durante el quinto minuto del descuento, Caleb Yirenkyi sentenció la victoria del conjunto africano al rematar una diagonal frente al arco. Un resultado que no reflejó lo que pasó en el campo, en el que los canaleros hicieron méritos para no perder.

Caleb Yirenkyi marcó el tanto de la victoria sobre el tiempo de descuento. Reuters

Panamá sigue sin ganar puntos en Mundiales de futbol

El cuadro de Panamá volvió a saborear la intensidad de la máxima justa de la FIFA en el Estadio Toronto, tras su histórica participación inicial en Rusia 2018, pero se quedan con la amargura de haber sufrido su cuarta derrota en esta clase de torneos luego de las tres que sufrieron hace ocho años ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (1-2).

La base histórica: De aquella plantilla canalera, siete futbolistas se mantienen en la convocatoria actual.

De aquella plantilla canalera, siete futbolistas se mantienen en la convocatoria actual. Los elegidos: Únicamente Michael Amir Murillo y Yoel Bárcenas fueron contemplados para arrancar en el cuadro titular.

¿Cuándo vuelven a jugar Ghana y Panamá en el Mundial?

El panorama del torneo obligará a ambos conjuntos a buscar la victoria en la siguiente jornada de la fase de grupos. El combinado panameño volverá al escenario del Estadio Toronto el próximo martes 23 de junio para medir fuerzas ante Croacia. Ese mismo día, la delegación de Ghana viajará a Boston para encarar un duelo de alta exigencia frente a Inglaterra.