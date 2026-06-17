¿Broma o reclamo? Lula da Silva sacude el Mundial 2026: "Pensaba en contratar a Messi para Brasil"

La reciente declaración del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeando con la posibilidad de "contratar a Lionel Messi para jugar en Brasil", ha resonado con fuerza en Sudamérica. En un contexto donde la Selección de Argentina, liderada por un Messi estelar, tuvo un debut arrollador en el Mundial 2026 tras firmar un triplete, la escuadra verdeamarela apenas rescató un amargo empate 1-1 frente a Marruecos. Esta enorme disparidad dota a las palabras del mandatario de un matiz político que trasciende el humor.

El comentario de Lula, realizado en Ginebra tras la exhibición del astro argentino que lo catapultó a igualar el récord del alemán Miroslav Klose con 16 anotaciones en Copas del Mundo, sacudió las redes sociales. Mientras el capitán de la albiceleste se consolidaba como la figura indiscutible de la jornada, la Selección de Brasil despertaba serias dudas colectivas. El tropiezo ante el cuadro africano evidenció una preocupante falta de contundencia ofensiva que el eterno rival sí demostró tener.

Estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil", dijo Lula en Ginebra. "Se dice que siempre que Brasil empieza muy desacreditado, gana la Copa".

Un reclamo disfrazado de ironía presidencial

La conocida pasión futbolística del mandatario brasileño, un confeso aficionado del Corinthians que suele opinar abiertamente sobre el futbol, otorga un peso mediático inmediato a sus declaraciones.

La broma sobre Messi se convierte en una sutil pero efectiva manera de señalar la necesidad de una reacción anímica urgente dentro del plantel dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

La referencia presidencial apuntando a que siempre que el combinado nacional arranca el torneo de forma desacreditada termina ganando la Copa del Mundo, aunque intenta sonar esperanzadora, funciona como un crudo diagnóstico de la actualidad deportiva del pentacampeón.

El duro panorama de Brasil en el Mundial 2026

El entorno del cuadro brasileño ha comenzado a cuestionar la falta de referentes de peso en la cancha capaces de emular el liderazgo que presume el cuadro argentino en el Grupo C:

El debut brasileño: Empate condicionado y bajo rendimiento físico ante Marruecos.

Empate condicionado y bajo rendimiento físico ante Marruecos. La contraparte albiceleste: Liderato sólido y contundencia histórica de la mano de Messi.

Es un llamado de atención de Estado, envuelto en ironía, para que los futbolistas eleven su nivel y demuestren la grandeza histórica que se espera de ellos en Norteamérica. El espejo de la excelencia futbolística actual se encuentra en el vestuario de enfrente.