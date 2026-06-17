Pumas se decide por Estaban Solari; lo firman para el Apertura 2026

A pesar de que se está viviendo el cierre de la jornada 1 de la Copa del Mundo, los equipos en la Liga MX continúan con sus movimientos de cara al Apertura 2026.

Después de haber obtenido el subcampeonato, perder a Efraín Juárez como entrenador y además, que su mejor jugador (Jordan Carrillo) haya fichado por Chivas, parece que en Pumas comienzan las buenas noticias.

Esteban Solari se siente confiado de cara al partido de regreso Mexsport

Aún faltan algunas semanas para que el equipo reporte para el inicio de la pretemporada, sin embargo, hay humo blanco en el banquillo auriazul.

Esteban Solari será nuevo entrenador de Pumas

Pumas tuvo hasta tres candidatos para tomar las riendas del equipo tras la salida de Efraín Juárez y aunque Guillermo Vázquez tomó fuerza, la directiva se decantó por otro nombre.

De acuerdo a fuentes, los Universitarios han elegido a Esteban Solari para tomar las riendas del equipo para el Apertura 2026.

El proyecto y la manera en que estará trabajando el ‘Tano’ en el conjunto Auriazul habría convencido más a la directiva, encabezada por Antonio Sancho.

Aunque también hay un factor que fue determinante, ya conoce la casa. Este punto era algo que buscaban los Pumas, un entrenador que conociera al club, que supiera lo que representaba la playera, y aunque Memo Vázquez ya tiene historia, el perfil joven de Solari encajó más.

Aún faltan acordar algunos detalles en cuanto a bonos y salario total, sin embargo, eso no será un problema. Esteban quiere seguir en México y sobre todo, quiere volver a Pumas, después de su paso como jugador, ahora en el banquillo.

Cabe mencionar que en la directiva auriazul también agrado lo que hizo en Pachuca. Logró poner a los Tuzos en cuarto lugar con un plantel limitado, por ello, creen que Solari puede tener un gran éxito en el club los siguientes años.

Esteban Solari está listo para enfrentar las semifinales del Clausura 2026. Mexsport

¿Qué fichajes hará Solari en Pumas?

Claramente, en Pumas debe de haber algunas llegadas para el Apertura 2026, sobre todo después de la salida de Jordan Carrillo, su mejor jugador del torneo anterior.

De momento, sólo hay rumores de jugadores. Habrá noticias sólidas cuando Solari tome las riendas del equipo y pueda conformar al equipo de cara a la siguiente temporada.

Sin embargo, no se espera que el club haga una inversión fuerte. Más bien esperan que Esteban pueda trabajar con la cantera y generar buenos futbolistas para un futuro prometedor.