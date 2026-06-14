¡El Madrid sí tendrá jugador en el Mundial! Florentino ficha a Cucurella para el proyecto Mourinho

A pesar de todo, el Real Madrid mantendrá esa tradición de contar con futbolistas de élite de la Selección de España en su plantilla. El gigante de LaLiga tiene un acuerdo con el Chelsea para concretar el traspaso del internacional catalán Marc Cucurella, considerado uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. El defensor, pieza inamovible en el esquema de Luis de la Fuente con La Roja para el Mundial de 2026, se vestirá de blanco de cara a la próxima temporada en un movimiento estratégico de enorme impacto mediático.

A pesar de tener un contrato vigente con la escuadra de Stamford Bridge hasta el año 2029, la directiva madrileña aceleró las gestiones operativas para abonar la cifra de transferencia. El anuncio se postergará hasta la conclusión de la Copa del Mundo. Con esta incorporación, el presidente Florentino Pérez asesta un golpe de autoridad sobre la mesa tras haber ganado las elecciones presidenciales del club hace apenas unos días, arrebatándole un deseo de mercado tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid.

Los cuatro galácticos que exigió José Mourinho para su regreso

El fichaje del carrilero zurdo no es un hecho aislado en los despachos de Valdebebas. La dirección deportiva de la institución blanca trabaja a marchas forzadas para confeccionar la plantilla que liderará el estratega portugués José Mourinho de cara al curso 2026/27.

El club ya tiene amarradas a otras tres incorporaciones internacionales de primer nivel competitivo:

Ibrahima Konaté: Zaguero central francés proveniente del Liverpool de la Premier League para apuntalar la zaga.

Zaguero central francés proveniente del Liverpool de la Premier League para apuntalar la zaga. Denzel Dumfries: Lateral derecho neerlandés que llega desde el Inter de Milán por 20 millones de euros para sustituir a Dani Carvajal.

Lateral derecho neerlandés que llega desde el por para sustituir a Dani Carvajal. Bernardo Silva: Mediocampista luso que llegará con la carta de libertad tras culminar su ciclo con el Manchester City.

Marc Cucurella es uno de los seleccionados españoles más reconocidos por los aficionados. Reuters

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El nuevo orden del Real Madrid en España y Europa

La llegada sin coste de Bernardo Silva por dos temporadas fijas representa una de las mayores oportunidades de negocio de la década para el mediocampo merengue. Con el arribo blindado de Cucurella, la directiva del Real Madrid cierra un póker de transferencias de élite diseñado minuciosamente para recuperar el trono de la Champions League y dominar los torneos locales. El nuevo proyecto deportivo de la entidad arranca con una ambición renovada.