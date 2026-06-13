Festejo mundialista termina en tragedia: Destrozan camioneta de trabajador en CDMX y piden ayuda

México ganó en su debut. Sin embargo, mientras el gol histórico de Julián Quiñones encendía la pasión en las tribunas y cientos de miles de aficionados inundaban el Paseo de la Reforma para celebrar el arranque de la Copa del Mundo 2026, José Daniel Gallegos Rosales vivía la peor noche de su vida. Su camioneta de trabajo terminó completamente destrozada por una multitud descontrolada en la Ciudad de México.

Lo que debió ser una fiesta civilizada quedó registrado en crudos videos virales. Un grupo de aficionados eufóricos e irreflexivos decidió utilizar el vehículo estacionado como plataforma de festejo. Se treparon y brincaron sobre la estructura con total impunidad ante la mirada de los transeúntes. Ninguna autoridad intervino a tiempo para frenar la agresión patrimonial.

El saldo de los destrozos en la unidad automotriz fue devastador para la economía de la víctima:

El parabrisas frontal terminó totalmente reventado.ç

El cofre del motor cedió ante el peso de los saltos.

La caja de carga y los costados de la carrocería quedaron hundidos.

Una herramienta de sustento familiar destruida por vandalismo

Para Gallegos Rosales, el vehículo afectado no representa un lujo, sino su herramienta diaria de trabajo y sustento económico familiar. De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales por la cuenta @apartadoMex, el ciudadano acababa de adquirir la unidad mediante un enorme esfuerzo financiero. Para empeorar la situación, el seguro contratado no cubre daños por actos de vandalismo en la vía pública.

Ante la falta de respuesta de las aseguradoras, el afectado publicó un video frente a los daños materiales pidiendo el apoyo solidario de la sociedad mexicana:

"Pido directamente a la ciudadanía que me apoye con depósitos voluntarios para costear la reparación en el taller mecánico. Solo quiero volver a trabajar."

Caos e indignación en el Ángel de la Independencia

Los desmanes registrados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia ocurrieron en un contexto de alta concentración masiva, donde la policía capitalina estimó la presencia de 150,000 personas. Pese al despliegue operativo, las células de seguridad se vieron superadas por la marea humana y no pudieron contener este y otros episodios aislados de vandalismo urbano.

El afectado compartió su número de cuenta de Banco Azteca en plataformas digitales esperando el respaldo de la comunidad.