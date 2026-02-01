Real Madrid y la eterna polémica: Ganó entre 10 minutos de compensación y un penal dudoso

El marcador final dirá que el Real Madrid sumó tres puntos vitales para mantenerse a la caza del Barcelona en la lucha por el liderato de LaLiga, pero la realidad que se vivió en el césped del Santiago Bernabéu contó una historia muy diferente, manchada por la controversia. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa necesitó de todos los factores externos posibles —una expulsión rival, una compensación interminable y un penal polémico— para derrotar 2-1 a un Rayo Vallecano que mereció mejor suerte.

Kylian Mbappé cayendo dentro del área. REUTERS

El funcionamiento del conjunto blanco rozó lo decepcionante. Pese a que un chispazo de talento individual de Vinícius pareció abrir el camino temprano, el cuadro local nunca controló el partido. Los de Vallecas, con mucho orgullo, evidenciaron las carencias defensivas de los merengues y lograron el empate gracias a Jorge de Frutos. Incluso, el drama pudo ser mayor para los de casa, pues Thibaut Courtois salvó un mano a mano contra Andrei que olía a tragedia. Ante la inoperancia futbolística, la grada no perdonó y los silbidos se hicieron presentes, creando una atmósfera hostil para su propio equipo.

ENTRE CLAVADOS Y LA EXPULSIÓN DE PATHÉ CISS

Cuando el futbol no aparecía, comenzó el otro juego: el de la presión al árbitro. Con el reloj jugando en contra, figuras de la talla de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y el propio Vinícius protagonizaron acciones cuestionables, tirándose clavados dentro del área en busca de engañar al silbante para conseguir una pena máxima. El colegiado, en primera instancia, no compró las simulaciones, pero la tensión creció.

Pathe Ciss siendo expulsado por el árbitro. REUTERS

El partido se rompió definitivamente cuando, a diez minutos del final, Pathé Ciss vio la tarjeta roja por una entrada fuerte sobre Dani Ceballos. Con superioridad numérica, el Madrid se lanzó al ataque más por desesperación que por idea. Sin embargo, el tiempo regular se consumió y el cuarto árbitro anunció nueve minutos de compensación, una cantidad que para muchos expertos y aficionados resultó excesiva, pero que terminó alargándose a más de diez, tiempo suficiente para que ocurriera la jugada que definió la noche.

EL "REGALO" DEL MINUTO 98 Y LA FURIA DEL RAYO

Corría el minuto 98, un momento donde habitualmente los partidos ya agonizan, cuando se desató la polémica mayor. En una jugada donde el balón parecía inalcanzable para Brahim Díaz, el defensor Mendy intentó despejar. Hubo un contacto, sí, pero la acción generó un debate furioso: ¿fue suficiente para marcar falta? ¿Fue imprudencia o una jugada accidental magnificada por el contexto? Para fortuna de los merengues y desgracia de la visita, el árbitro decretó la pena máxima.

El encargado de ejecutar fue Kylian Mbappé. El francés, quien tuvo un partido gris y cargaba con una falla increíble frente al arco abierto minutos antes, mostró personalidad y no falló desde los once pasos para decretar el 2-1 definitivo. El gol se gritó más con alivio que con alegría. Al final, el Real Madrid se quedó con la victoria, pero lo hizo bajo la sombra de la duda, entre abucheos de su propia gente y con la sensación de que, sin esa decisión arbitral en el último suspiro, la historia de Arbeloa en el banquillo hoy sería insostenible.