Real Madrid derrota al Sevilla con gol de Vinícius y destellos de Mbappé

El Real Madrid se llevó la victoria por la mínima diferencia tras derrotar 1-0 en su visita al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la actividad de la jornada 37 de LaLiga. A pesar del resultado adverso, la escuadra local consiguió asegurar de forma matemática su permanencia en la máxima categoría gracias a otra combinación de resultados.

El rumbo del compromiso se definió en la primera mitad a través de una acción colectiva de la ofensiva madrileña. En el minuto 14, el francés Kylian Mbappé realizó una aparición al controlar el esférico con el pecho y enviar una habilitación al interior del área hacia la posición de Vinícius Júnior. El delantero brasileño ejecutó un disparo colocado que superó al guardameta Odisseas Vlachodimos para establecer la anotación definitiva.

La jugada generó protestas por parte de los futbolistas locales, quienes reclamaron una infracción previa sobre el defensor José Ángel Carmona, sin que el cuerpo arbitral ni el sistema de videoarbitraje (VAR) determinaran alguna falta.

Presencia ofensiva y aproximaciones en el arco rival

Tras el gol, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa mantuvo el protagonismo en el ataque. Mbappé buscó incrementar la diferencia en el marcador en el minuto 38 mediante un remate de pierna derecha que pasó cerca de la portería sevillista.

Kylian Mbappé tuvo una destacada actuación en el Real Madrid Vs Sevilla. REUTERS

En el periodo complementario, la participación del delantero francés, crítico hace unos días con Arbeloa, continuó manifestándose en el frente de ataque; al minuto 58 su incursión fue detenida por el zaguero Kike Salas y, posteriormente, al minuto 67, el dorsal número nueve erró una opción clara frente a la meta al enviar su disparo por encima del larguero tras una asistencia de Vinícius.

Asimismo, en el minuto 73, las asistencias anularon una anotación a Mbappé por posición inhabilitada previa.

Por parte del Sevilla, las oportunidades de igualar el encuentro surgieron en los últimos minutos donde el guardameta Thibaut Courtois contuvo los remates de Isaac Romero y Akor Adams.