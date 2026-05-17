Con Obed Vargas de titular, Griezmann juega su último partido en casa

El Atlético de Madrid y el Estadio Metropolitano vivieron su último partido como locales en la temporada 2025-2026 ante el Girona en la jornada 37 de LaLiga, donde el mexicano Obed Vargas inició de titular, pero donde todas las miradas estaban en el último encuentro en casa de Antoine Griezmann.

El marcador se inauguró en el minuto 20 de la primera mitad. Antoine Griezmann controló el balón en la zona de ataque y envió un pase con la pierna derecha hacia el centro del área, posición en la que Ademola Lookman remató para superar al arquero Paulo Gazzaniga y decretar el uno por cero.

A lo largo de todo el partido, los jugadores del Atlético de Madrid buscaron asistir a Griezmann para que consiguiera anotar. En los minutos 19 y 31, el atacante realizó tiros hacia el poste que fueron desviados por Gazzaniga.

Antoine Griezmann en su último partido en casa del Atlético de Madrid REUTERS

Durante la segunda mitad, específicamente en el minuto 67, Thiago Almada cedió el esférico al delantero, pero la intervención de la línea defensiva impidió el remate. En el minuto 86, Marc Pubill envió un servicio que el jugador francés tampoco logró dirigir a la portería.

El mexicano Obed Vargas jugó 86 minutos antes de ser reemplazado con una actuación donde destacó un remate a la portería.

Las intervenciones de Jan Oblak en la portería

Por el lado del Girona, las aproximaciones surgieron mediante jugadas de Azzedine Ounahi y Viktor Tsygankov. En el minuto 7, el portero Jan Oblak contuvo un remate de chilena de Vitor Reis. Al minuto 27, el guardameta desvió un tiro de Ounahi y, en el minuto 35, detuvo una acción de Iván Martín. Antes del descanso, Oblak rechazó un disparo al primer poste por parte de Tsygankov.

Una pancarta para Antoine Griezmann en su último partido en el Metropolitano AFP

En el periodo complementario, Ounahi realizó un remate desde fuera del área al minuto 69; Oblak rechazó la pelota y controló el contrarremate de Claudio Echeverri.

El Girona concluyó el partido con diez jugadores tras el retiro por lesión de Alejandro Francés al minuto 82, debido a que el director técnico Míchel no disponía de más cambios.