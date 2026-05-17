Liga MX Femenil Clausura 2026: América Femenil, campeonas por tercera vez

Heridas relamidas y un profundo deseo por hacer valer los años de esfuerzo de la mano del técnico Ángel Villacampa. El América por fin levantó su tercer título en la Liga MX Femenil.

Cuando amenazaba otro fracaso por la derrota de la ida (1-0), en la visita a la Rayadas de Monterrey, las Águilas demostraron su liderazgo y la calidad de invictas en el Estadio Ciudad de los Deportes, para remontar 3-0 (3-1 global) el último capítulo del Clausura 2026.

En esfuerzo el americanismo no se reprochó. Peleó todos los balones posibles y presionó desde la salida de la guardameta de Rayadas.

La insistencia ya dejaba ver el camino a las dirigidas por Ángel Villacamapa, que al minuto 10 hicieron vibrar a los más de 30 mil espectadores.

Celebración en vano. La silbante Deysire Campos Sánchez rectificó en el VAR la jugada que Monserrat Saldívar concluyó en gol de cabeza; las alas se cortaban por un fuera de lugar.

Rayadas jugaron en el primer tiempo con la paciencia de las locales. Reiteradas faltas fingidas les fueron concedidas, para comerse el reloj.

Daiane Limeira y Nancy Antonio disputan el balón en la final femenil del América vs Monterrey. Adrian Macias/Mexsport

Monterrey tuvo para liquidar antes del descanso. Valeria del Campo en el mano a mano con Sandra Paños falló (33'). Aunque las americanistas también desperdiciaron una ocasión clara, con Irene Guerrero frente al marco, pero su tiro pasó desviado.

La española no se quedaría con las ganas ante un escenario tan importante para las Águilas, por lo que hizo valer la presión alta hasta abrir el marcador y poner el global 1-1.

De vuelta en el ruedo de la final, el América no bajó sus parámetros de peligrosas llegadas por los costados y se hizo de la soñada remontada ante su gente.

Geyse da Silva (50') apareció en el mejor momento para el América. La brasileña, fichaje bomba del Clausura 2026, atinó en su lectura de jugada y en el olfato de captar el nerviosismo de Manrique, quien terminó por soltar el balón y dejarla a merced de la americanista.

Geyse alcanzó un nuevo nivel de consagración. Mientras daba piruetas, la afición reventaba en ovaciones, inmersa en el sentimiento de aquel Clausura 2023 conquistado.

El equipo celebra el 3-0 en la Final de la Liga MX Femenil Clausura 2026. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Las regias, bajo el mando de Amandine Miquel, no supieron cuidar la ventaja parcial. El agresivo calor del mediodía las devoró al igual que la presión de las tribunas y sus 26 mil 670 espectadores.

Para dar cerrojo, Monterrey concedió un penalti. Scarlett Camberos, la encargada de sellarlo con gol, para el impecable 3-0 en la que seguirá siendo su casa , ahora como campeonas.

Incluso a la nueva corona podrían agregarle joyas en caso de ganar a partir del 20 de mayo el Final Four de Concacaf W.