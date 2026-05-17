Humillación al Bayern: Se filtra brutal pancarta de rivales con insultos en su festejo

Las celebraciones por la obtención del trigésimo quinto campeonato de la Bundesliga por parte del Bayern Múnich se vieron interrumpidas por una ingeniosa acción de provocación orquestada por los simpatizantes del 1860 Múnich, el acérrimo oponente de la misma localidad.

Durante las festividades realizadas en la plaza Marienplatz frente a casi 200 mil personas, donde el plantel profesional festejaba desde la estructura del ayuntamiento tras culminar el torneo con un triunfo de cinco goles por uno ante el Colonia con triplete de Harry Kane, una lona se desplazó entre la multitud mientras el mundo observaba en streaming las acciones que, luego provocarían malestar en los fanáticos del equipo campeón.

El diseño emulaba las características y la estética del escudo oficial Bayern Munich, lo que impidió que las miles de personas presentes en el lugar detectaran la alteración en primera instancia. De hecho, ni siquiera la transmisión original lo logró observar hasta que la broma estaba gestada.

El insulto al Bayern Munich en su propia celebración

La pancarta contenía una inscripción modificada con términos ofensivos: “FC Bauern Hurensohne” (“Granjeros Hijos de Puta”). Además, los rivales ocultaron estratégicamente el número "1860" en uno de los rombos del emblema para firmar la autoría de la provocación.

Debido a la perspectiva elevada desde los balcones, la lona permaneció visible para los futbolistas y los medios de comunicación por un espacio de varios minutos.

La intrusión pasó inadvertida para los asistentes que sostenían la estructura hasta que el guardameta Manuel Neuer identificó el texto desde la altura y notificó la anomalía a la organización del evento. Ante el aviso, el presentador de la ceremonia en el recinto, Stephan Lehmann, emitió un mensaje a través del sistema de audio para controlar la situación.

Cuando todos se habían dado cuenta, la imagen ya había quedado grabada en el mundo y, de inmediato, las redes sociales estallaron.