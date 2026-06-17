Ruptura total: Real Madrid exige a UEFA sanciones inmediatas para el Barcelona por el Caso Negreira

El Real Madrid ha dado un paso al frente que promete cambiar las reglas del juego en los despachos del Viejo Continente. La institución de Chamartín presentó un escrito formal y vinculante ante los comités disciplinarios de la UEFA en relación con el polémico ‘Caso Negreira’. El club blanco aportó nuevos expedientes y evidencias que, bajo la perspectiva de sus servicios jurídicos, refuerzan de forma concluyente los indicios de corrupción institucionalizada en el balompié de España.

En el extenso documento enviado a las oficinas de Nyon, la directiva madridista denuncia de manera tajante que los millonarios y prolongados pagos realizados a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), carecen por completo de cualquier justificación comercial o lícita. Para la entidad blanca, estos actos configuran un daño deportivo irreparable:

El Real Madrid subraya que estos hechos configuran una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva y un riesgo sistémico de máxima gravedad."

Exigencia de castigos deportivos al margen de la justicia penal

La cúpula merengue ha instado al presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, a reanudar de forma inmediata el expediente sancionador que se abrió en su momento. La comitiva considera inaceptable que la resolución se dilate en los despachos, afectando la credibilidad de torneos como la Champions League.

El club especificó que esta ofensiva legal corre por una vía totalmente independiente al proceso penal que se desahoga en los juzgados de instrucción en España, donde el cuadro de la capital se mantiene personado bajo la figura de acusación particular:

Autonomía total: Solicitan que la justicia deportiva de la UEFA actúe con celeridad propia.

Solicitan que la justicia deportiva de la UEFA actúe con celeridad propia. Cero impunidad: Buscan proteger el correcto funcionamiento del ecosistema del fútbol y evitar que el escándalo quede archivado.

¿A qué sanciones se expone el fútbol español?

Este audaz movimiento representa el punto de máxima tensión en la historia moderna de los dos gigantes de LaLiga. Al internacionalizar el conflicto, el Real Madrid busca presionar para que se ejecuten medidas drásticas y ejemplares.