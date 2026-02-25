Amenaza de muerte y escolta policial: El infierno que vivió Jack Doohan antes de ceder su asiento a Colapinto en la F1

La velocidad de la Fórmula 1 suele ocultar bajo el casco realidades que exceden lo deportivo. En la última entrega de la serie de Netflix, Drive to Survive, ha salido a la luz el entorno hostil que rodeó a Jack Doohan durante los meses previos a su salida de la escudería Alpine. El australiano, quien asumió el asiento tras la salida de Esteban Ocon, no sólo enfrentó la presión de los resultados en pista, sino un asedio personal que alcanzó tintes delictivos antes del Gran Premio de Miami 2025.

Doohan detalla en la producción que recibió una serie de correos electrónicos donde se le advertía de agresiones físicas extremas si decidía competir en suelo estadunidense.

Recibí seis o siete correos diciendo que si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades", relata el piloto, cuya trayectoria en el equipo francés finalizó abruptamente tras solo seis grandes premios para dar paso al argentino Franco Colapinto.

Seguridad nacional en el paddock

La tensión no se limitó al entorno digital. Doohan narra un episodio crítico en el que, acompañado de su pareja y su entrenador, se sintió vulnerable ante la presencia de individuos presuntamente armados, lo que obligó a la intervención de su escolta policial. Alpine, consciente de la gravedad de la situación, coordinó un operativo especial con los promotores de la F1 y las autoridades locales para garantizar la integridad del corredor durante el fin de semana en Miami.

Un portavoz de la escudería confirmó a The Athletic que el equipo estuvo al tanto de las amenazas de forma previa al evento, subrayando que la seguridad del personal es la prioridad máxima. Por su parte, la Fórmula 1 emitió un comunicado oficial condenando cualquier comportamiento abusivo y reiterando que no existe cabida para la violencia, ni física ni virtual, dentro de la comunidad del automovilismo.

El contexto deportivo no ayudó a Doohan. Tras accidentes en Australia y Japón, los rumores sobre su sustitución por Franco Colapinto, quien había deslumbrado en Williams antes de quedar fuera de la parrilla principal, se intensificaron. Pierre Gasly, compañero de Doohan en ese momento, calificó el ambiente mediático como "tóxico", señalando que la opinión pública se había volcado agresivamente contra el australiano para favorecer el ascenso del piloto sudamericano.