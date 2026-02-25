Champions League: todo listo para el sorteo de los octavos tras el playoff

Superado el playoff (la ronda de repesca) de la Champions League, todo queda definido para el sorteo de los octavos de final, que se llevará el viernes 27 de febrero. Así, los protagonistas de esta instancia del torneo élite del futbol de clubes de Europa conocerán su suerte en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Los equipos que clasificaron de forma directa a octavos de final son:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

Los equipos que avanzaron a octavos tras el playoff son:

Real Madrid

Atalanta

Newcastle

Atlético de Madrid

Boso-Glimt

Bayer Leverkusen

PSG

Galatasaray

Así, de acuerdo al cuadro, el PSG enfrentará al Barcelona o al Chelsea. El Galatasaray, que echó ni más ni menos que a la Juventus, tendrá rival de la Premier League, pues le puede tocar el Tottenham o el Liverpool. El Real Madrid, por su parte, repetiría rival lusitano con el Sporting de Lisboa o tendrá otro encuentro en instancias finales de Champions ante el Manchester City. A su vez , al Atalanta le tocó bailar con la más fea, pues se verá las caras con el Arsenal o el Bayern Múnich.

El Galatasaray sorprendió a la Juventus en Turín. AFP

Para estos cruces también se pueden presentar otros compromisos. Así, el Newcastle enfrentaría al Barcelona o no saldría de la isla para resolver la instancia ante el Chelsea, suerte que tendría el Atlético de Madrid, pues cruzaría el Canal de la Mancha para enfrentar al Tottenham o al Liverpool. El Bodo-Glimt, desde ya la sorpresa en la presente edición de la Champions League, resolvería en dos encuentros ante el Sporting de Lisboa o el Manchester City. Por su parte, el Bayer Leverkusen espera al Arsenal o no saldría de Alemania para citarse con el Bayern Múnich.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

Una vez celebrado el sorteo del cuadro final del torneo en territorio suizo, la Champions League dará paso a los octavos de final, ronda eliminatoria que se disputará a dos encuentros, como el resto del certamen. Los partidos de ida están programados para el 10 y 11 de marzo, y los decisivos de vuelta para el 17y 18 de marzo.