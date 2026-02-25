Andrés Lillini defiende la Liga MX: “Muy por encima de la MLS en divisiones menores”

Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Menores de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), defendió con firmeza la calidad de la formación de futbolistas en la Liga MX durante su participación en el Segundo Congreso de Futbol Formativo en Querétaro. El exentrenador de Pumas afirmó que México está muy por encima de la MLS en el trabajo con divisiones inferiores y en el desarrollo integral de jugadores.

México está muy por encima del trabajo de la división de menores de la MLS. Muy por encima”, explicó el entrenador de origen argentino, quien resaltó que la actual selección Sub 20 únicamente tiene a Obed Vargas, quien recién fue comprado por el Atlético de Madrid, y Manuel Ochoa, formados en la MLS y el resto son de clubes de la liga mexicana.

La próxima Sub 20, que son los 2007, con la que vamos a afrontar el Pre Mundial, hoy tenemos a dos jugadores (de la MLS). El que se va a traer de afuera, y no me gusta usar ese término porque es mexicano, es muy específico”, comentó Lillini sobre la conformación del combinado con talento formado en México.

Lillini argumentó que la estructura y el enfoque en fuerzas básicas de los clubes de la Liga MX permiten un mejor arraigo, técnica y competitividad en edades tempranas, lo que genera talentos más preparados para el alto rendimiento.

Andrés Lillini estuvo en el banquillo de los Pumas de la UNAM antes de integrarse a las estructuras de la FMF. Mexsport

El entrenador argentino criticó implícitamente a los detractores del futbol mexicano, enviando un “tremendo dardo” al señalar que el trabajo en categorías menores supera al de la liga estadunidense. Pidió mayor oportunidades para los jóvenes en el torneo local, argumentando que la inversión en formación es clave para elevar el nivel general del Tri y competir internacionalmente.

Su postura refuerza debates actuales sobre el desarrollo de talento binacional y la comparación entre ambos países, donde México prioriza el arraigo cultural y técnico frente a un modelo MLS más enfocado en infraestructura y visibilidad global.

Lillini insiste en la superioridad formativa local como base para el futuro. Sus declaraciones han generado eco en redes, con opiniones divididas entre quienes apoyan el orgullo mexicano y quienes cuestionan resultados recientes.