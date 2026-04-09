El Rayo Vallecano golea 3-0 al AEK y Orbelín Pineda se acerca a la eliminación de la Conference League

La visión inclusiva de la Conference League, el tecer torneo de clubes más importante del Viejo Continente, regala de vez en cuando alguno que otro encuentro vibrante, ya por intensidad, ya por goleada. Fue el caso del Rayo Vallecano contra el AEK Atenas, partido que arrancó con sendos estruendos que ensordecieron las aspiraciones del conjunto griego. Apenas corrían dos minutos cuando el Rayo Vallecano impuso su ley. Una espléndida jugada por la banda izquierda, con Álvaro García llegando a línea de fondo, culminó en un centro raso que Ilias Akhomach solamente tuvo que empujar para firmar el 1-0.

Ese gol fue un mazazo. El mediocampista mexicano Orbelín Pineda, titular en el esquema griego, presenció desde la cancha cómo su equipo luchaba por encontrar el pulso. Hubo un breve suspiro de alivio cuando el Rayo anotó el segundo al minuto 21, un gol de espuela de Florian Lejeune, que fue anulado tras la consulta al VAR por posición adelantada de Unai López, que interfirió de manera ilegal con el portero Thomas Strakosha.

El Rayo Vallecano-AEK presentó emociones. Reuters

Pero el propio Unai logró la revancha en tiempo de descuento de la primera parte, cuando aprovechó un rechace del portero tras un tiro de Akhomach para marcar el segundo tanto del equipo vallecano

El AEK intentó reaccionar en la segunda parte, controlando la posesión de la pelota. Sin embargo, las intenciones por subir al marcador se quedaron en un dominio estéril. Cosas del futbol, el Rayo cedió el balón, lo que no se tradujo en regalar el partido. Precisamente, en lugar de descontar, el conjunto griego, ansioso por manifestar ese eventual gobierno de partido, regaló una pena máxima que permitió al Rayo Vallecano sellar una contundente goleada por 3-0 en la ida de los cuartos de Final de la conference League. Orbelín Pineda jugó los 90 minutos de la derrota.

Con este marcador, el AEK se ve obligado a buscar un verdadero milagro en el partido de vuelta en Atenas.