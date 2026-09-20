¡El derbi es rojiblanco! Atlético de Madrid vence 2-1 al Real Madrid

El Derbi Madrileño cumplió con la tensión e intensidad que siempre acompañan a este enfrentamiento. En el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid y Real Madrid disputaron un choque muy táctico donde las ocasiones de peligro escasearon durante la primera mitad. El conjunto rojiblanco buscó generar juego por las bandas, mientras que el Madrid intentó explotar la velocidad de sus atacantes. Una de las aproximaciones más claras llegó por conducto de Arda Güler, quien obligó al guardameta Jan Oblak a intervenir para mantener el 0-0 antes del descanso.

El VAR y la expulsión que cambiaron el partido

El rumbo del encuentro dio un giro radical en el inicio del segundo tiempo. El Atlético salió con mayor determinación y comenzó a presionar la salida madridista. Al minuto 52, Giuliano Simeone ganó la espalda de la defensa enfilando hacia el arco, pero fue derribado dentro del área por Dean Huijsen. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias expulsó al defensor del Real Madrid y señaló la pena máxima. El lateral Alejandro Grimaldo ejecutó con precisión desde los once pasos para colocar el 1-0 al minuto 53.

Jonathan David amplió la ventaja rojiblanca

Con un hombre más en la cancha, el equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó el desconcierto de su rival para volcarse al frente. Solo seis minutos después, al 59', Giuliano Simeone volvió a aparecer de forma decisiva con un centro al área que encontró a Jonathan David. El delantero canadiense definió con contundencia frente a Thibaut Courtois para firmar el 2-0, inclinando por completo un partido que hasta entonces lucía equilibrado.

Suspenso en el tramo final

El Real Madrid realizó modificaciones tácticas y adelantó líneas en busca de la reacción. Aunque la defensa colchonera y Oblak contuvieron la mayoría de los embates, el cuadro visitante encontró el descuento al minuto 89 gracias a un remate de cabeza de Antonio Rüdiger. A pesar del suspenso en los últimos instantes, el gol llegó demasiado tarde para que los dirigidos por José Mourinho pudieran rescatar el empate.

Con el silbatazo final, el Atlético de Madrid aseguró el triunfo por 2-1, consolidando a Giuliano Simeone como la gran figura del encuentro por su participación directa en los dos goles de la victoria.