¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid?

La temporada de LaLiga EA está llegando a su final y el Barcelona se encuentra en una posición inmejorable para ganar el título. Tras una campaña sobresaliente bajo el mando de Hansi Flick, el conjunto azulgrana ha liderado la clasificación durante gran parte del torneo y ahora tiene la oportunidad de sentenciar la historia frente a su eterno rival.

Tras las victorias de ambos equipos en la jornada anterior —el Barca venciendo a Osasuna y el Real Madrid al Espanyol—, la diferencia en la tabla se mantiene en 11 puntos a favor de los catalanes. Con solo cuatro fechas por delante, el Clásico del domingo es el escenario donde los culés podrían proclamarse campeones matemáticos.

Las cuentas para el título

Las matemáticas son claras para la escuadra de Flick: al Barcelona le basta con un empate o una victoria para certificar el título de forma definitiva. Si el partido termina empatado, la distancia de 11 unidades sería irrecuperable para los blancos, ya que solo restarían 9 puntos en disputa tras este encuentro.

En caso de que el Real Madrid consiga la victoria, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mantendría esperanzas matemáticas.

¿A qué hora es el Clásico y dónde ver el partido?

El enfrentamiento decisivo entre el FC Barcelona y el Real Madrid se llevará a cabo este domingo 10 de mayo de 2026. Para los aficionados en México, el encuentro podrá seguirse a partir de las 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). La transmisión en vivo para el territorio español estará disponible a través de Sky Sports.

Calendario restante: Los partidos que le quedan al Barcelona

Aunque el título podría definirse este mismo fin de semana, el calendario oficial de LaLiga 2025/2026 estipula los siguientes compromisos finales para el conjunto blaugrana: