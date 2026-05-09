Bournemouth vence al Fulham con gol de Rayan; Raúl Jiménez no jugó

El Fulham, equipo donde milita Raúl Jiménez, sufrió una dolorosa derrota de 0-1 frente al Bournemouth en actividad de la Jornada 36 de la Premier League. El único tanto del encuentro fue obra del brasileño Rayan.

Aunque fue convocado para el compromiso disputado en Craven Cottage, el delantero mexicano no fue ni a la banca, debido a una decisión de último minuto del cuerpo técnico, observando la caída de su equipo como local desde las gradas.

Raúl Jiménez no vio actividad en el duelo que disputaron el Fulham y el Bournemouth REUTERS

El encuentro fue una auténtica guerra de trincheras desde el arranque. La tensión escaló tanto en el primer tiempo que el colegiado no se tentó el corazón: Joachim Andersen vio la roja por los locales, mientras que Ryan Christie se fue a las regaderas por los 'Cherries'. Con 10 hombres por bando, el empate a cero mandó al descanso, pero con el ambiente encendido.

La diferencia llegó en el segundo tiempo. Al minuto 53, Rayan sacó un potente disparo desde fuera del área que fue ligeramente desviado, suficiente para descolocar al arquero y marcar el 0-1 definitivo.

Con este resultado, el Bournemouth se mantiene en la sexta posición de la Premier League con 55 puntos, mientras que el Fulham quedó en el lugar 11 con 48 unidades, alejándose de la pelea por puestos europeos.