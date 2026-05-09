Pato O'Ward logra el segundo lugar de salida para el GP de Indy

Pato O’Ward convirtió lo que pudo haber sido un fin de semana frustrante en un segundo lugar de salida para el Gran Premio de Indianápolis, sexta fecha de la temporada 2026 de IndyCar.

Al arrancar la actividad en el segundo circuito permanente del campeonato, el mexicano compartió gran preocupación, ya que la falta de velocidad lo hacían pensar que tendría una mala calificación.

Pero todo se alineó a su favor, porque la sesión se pospuso del viernes para la mañana de este sábado, luego de que una fuerte tormenta azotara el autódromo de Indy y dejara gran acumulación de agua en varias partes de la pista.

Esto le dio tiempo a su equipo Arrow McLaren de hacer los ajustes correspondientes, lo cual se tradujo en una actuación competitiva. Tras acabar tercero en la Q1 y segundo en la Q2, el regiomontano fue el último en registrar tiempos en la Q3, siendo el 1:10.2962m el que le dio, por segunda carrera consecutiva, el segundo puesto de salida.

Mi equipo lo revirtió por mí. Les tengo que agradecer”, expresó.

Ayer fue un ejemplo perfecto de que, cuando las cosas no funcionan, no importa cuánto te esfuerces, simplemente no puedes lograrlo, a menos que lo logres, al menos dentro del rango de rendimiento. Lo hicimos hoy”.



También quiero agradecer a mis compañeros de equipo, encontraron cosas que me han ayudado hoy, y sí, fue un esfuerzo de equipo colaborativo para realmente cambiar las cosas hasta donde estábamos ayer, así que estoy contento con eso”.

O’Ward busca seguir en la batalla por el campeonato, en especial porque terminó la calificación a medio segundo de Alex Palou, quien dominó la sesión y ligó su tercera ‘pole position’ al hilo.

El español tiene ventaja de 69 puntos sobre el mexicano, quien es cuarto en la tabla general y todavía no ha subido a un podio en esta campaña, pero está con ánimos para tener un buen mes de mayo, con las "500 Millas de Indianápolis" en la mira.

Estoy deseando que llegue la carrera, este lugar siempre ha sido bueno para nosotros, así que creo que hoy podemos convertir una primera fila en un muy buen día”, finalizó O'Ward.

En la sesión, Felix Rosenqvist terminó en tercer lugar, por delante de Christian Lundgaard, David Malukas y Louis Foster.

Kyle Kirkwood, quien llega como sublíder general, saldrá noveno, entre Scott Dixon y Josef Newgarden. El alemán Mick Schumacher ocupará el lugar 18.

Horarios y dónde ver a Pato O'Ward en el Gran Premio de Indianápolis 2026

El Gran Premio de Indianápolis de IndyCar arrancará hoy sábado 9 de mayo a las 14:57 hrs, y se podrá ver tanto en el canal ESPN como en la plataforma de streaming Disney+.