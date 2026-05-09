¿Castigado? Edson Álvarez, fuera de la convocatoria del Fenerbahçe tras roces con la afición

La situación de Edson Álvarez en Turquía ha dado un giro inesperado y preocupante. Pese haber superado una cirugía de tobillo que lo marginó tres meses, el 'Machín' fue el gran ausente en la convocatoria del Fenerbahçe para el duelo ante el Konyaspor, desatando las alarmas sobre su situación extra deportiva.

El mexicano había reaparecido apenas el pasado 2 de mayo en el triunfo ante Istanbul Başakşehir; sin embargo, su regreso fue amargo. Tras entrar de cambio al minuto 90, un sector de la grada lo despidió con abucheos, a lo que Edson respondió con gestos que encendieron la polémica en territorio turco.

¿Consecuencia o decisión táctica?

Llama la atención su ausencia ante Konyaspor, ya que el futbolista se encontraba recuperado físicamente y sin molestias durante la semana. Esto abre la especulación de que su exclusión podría estar relacionada con el incidente con la afición o con decisiones internas del cuerpo técnico.

Más allá de la situación puntual, Álvarez necesita recuperar ritmo competitivo en la recta final de la temporada, ya que se mantiene como una de las opciones de mexicanos en Europa que Javier Aguirre considera para la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.