América femenil calma el escándalo por su localía y golea al Toluca en Liguilla

Vuelo firme hacia el bicampeonato. El América femenil impuso su ley en el Estadio Banorte, con una goleada de 3-0 sobre el Toluca, en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la Liga Femenil.

Más allá del favoritismo del América por finalizar líder, el choque incendió el morbo desde los días previos por el cambio en su localía. Solicitó recibir el partido como ida, por la proximidad de los trabajos en el inmueble para celebrar el juego de NFL entre Vikings y 49ers. Las Águilas hicieron suya la eliminatoria desde el minuto cinco. Isa Haas abrió el marcador a pase de Scarlett Camberos por sector izquierdo, luego de una jugada derivada de un tiro de esquina.

La brasileña salió avante entre las marcas dentro del área, para anticipar el pase de Camberos con un desvío de la pierna derecha. Inesperado para la guardameta Valeria Martínez.

Las Diablas, bajo el mando de Edgar Dueñas, soportó la presión del marcador y logró desplegar un juego ofensivo que exigió a la meta Itzel Velasco; Faustine Robert, Silvana González y Eugenie Le Sommer, las atacantes que no se cansaron en probar la cortina azulcrema. Las pupilas de Ángel Villacampa bajaron drásticamente la intensidad en el área de Toluca. Incluso la afición se lo hizo notar al América con rechiflas, un descontento atípico que se atizó al compás de la fuerte lluvia al sur de la Ciudad de México.

Valeria Martínez tuvo al menos tres atajadas espectaculares MexSport

Para la segunda mitad, las Águilas mostraron esa personalidad que las hizo llegar líderes a la Liguilla y que las mantiene como serias favoritas al título.

Jana Gutiérrez condecoró su buen presente americanista con el 2-0. Tras un tiro de esquina, la defensora dio cátedra técnica con su remate de cabeza orientado al ángulo superior izquierdo (47’). La afición calmó las ansias de gol entre la tormenta gracias a una de las favoritas del americanismo, Jana Gutiérrez, quien lo celebró con baile y un señalamiento hacia el escudo de su camiseta.

El América prácticamente liquidó la noche con el 3-0, al hacer efectiva una pena máxima derivada de una falta de la defensa escarlata Victoria López, sancionada puntualmente por Ximena Márquez, silbante con impecable labor. Irene Guerrero, quien ingresó de cambio por Alexa Soto, desde el manchón penal disparó potente. La meta Valeria Martínez hizo contacto con la esférica en su lance por derecha, pero el balón supo colarse a la portería.

Toluca tardó en hacerse presente en el sector rival. Dependió de los contragolpes ante las malas salidas y pérdidas de balón en el medio campo; Eva Jakbonsson tuvo la llegada más peligrosa, un disparo que rebotó en el travesaño. De esta manera, el América libra la presión mediática por el forzado cambio de localía en la ida. Ahora buscará rematar el pase a la semifinal el 15 de noviembre, en el Nemesio Díez, donde el infierno vislumbra azulcrema para las Diablas, obligadas a ganar por más de cuatro anotaciones.