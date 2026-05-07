¡De escándalo! Mira cuántos goles le metió el América al Toluca en la semifinal

El América tomó una importante ventaja por el boleto a la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. En su visita al Nemesio Díez barrieron por goleada al Toluca (1-7).

El exorcismo arrancó a los ocho minutos de juego, con gol de Scarlett Camberos, seguida de Kim Rodríguez cinco minutos después. El segundo tanto de las Águilas fue una reivindicación para la defensa central, luego de sus fallas en el juego de la fase anterior ante las Bravas de Juárez.

Resistieron las Diablas con una anotación de la defensa Abby Erceg (20'), aunque la lección de América al no conceder tregua en amplias ventajas se hizo notar.

Geyse Da Silva, fichaje bomba de las azulcremas en este semestre, puso el 1-3 (23'), aunque Irene Guerrero se encargó de apagar el infierno antes de irse al descanso (38').

La española se lució con una estupenda jugada individual. Su calidad le permitió tras un pase corto, darse media vuelta para amagar a un rival y así sorprender con un disparo cruzado que la meta Valeria Martínez no logró atajar.

Para la segunda mitad la brasileña y seleccionada nacional otra vez sacudió las redes (53'), mientras que la mediocampista Nancy Antonio se hizo presente con el 1-6 en la pizarra (63').

El séptimo tanto llegó por obra de una jugadora que vivió momentos amargos por una lesión que apenas en este torneo le permitió regresar a las canchas (10 meses de baja por lastimarse los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda), Aylin Avilés. La delantera de las Águilas, que no marcaba desde el Clausura 2025, recordó a las suyas que la magia no se esfumó (82').

La vuelta de la semifinal se celebrará el domingo 10 de mayo, a las 12:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Más de medio boleto lo tienen las dirigidas por Ángel Villacampa; para las pupilas de Patrice Lair, una misión imposible.

En la otra semifinal, el Pachuca derrotó por 2-0 a las Rayadas de Monterrey, en el Estadio Hidalgo; Aline Gomes y Charlyn Corral, las anotadoras.