Rayadas da el golpe y termina con el invicto del América: resultados y tabla de la jornada 10

Las Rayadas entraron con todo a la jornada 10, quitándole el invicto al América con un triunfo 4-3 en el estadio BBVA. El encuentro tuvo que retrasarse debido a las condiciones meteorológicas, pero una vez reanudada la actividad, ambos equipos protagonizaron uno de los partidos más intensos de la fecha.

El resultado permitió a las regiomontanas llegar a 27 puntos y tomar el liderato general, mientras América se mantiene con 25 unidades. La derrota también terminó con el paso perfecto que las azulcremas habían mantenido durante las primeras jornadas del Apertura 2026.

Rayadas y América protagonizaron uno de los encuentros más intensos de la Jornada 10, con una remontada que definió el resultado en Monterrey. Mexsport

¿Cómo se vivió la jornada 10?

La jornada 10 representó el regreso de la Liga BBVA Femenil después de una fecha que dejó un récord de audiencia al alcanzar 11.8 millones de visualizaciones acumuladas.

La fecha comenzó el viernes con tres encuentros. Santos abrió la jornada con un triunfo 1-0 sobre Puebla, mientras Tigres consiguió una victoria de 3-1 frente a Pumas.

Las Amazonas protagonizaron uno de los momentos especiales de la jornada, ya que Mariza Nascimento marcó el gol número 1,000 de Tigres en la Liga BBVA Femenil, una cifra histórica para el conjunto regio.

Más tarde, Rayadas y América cerraron la actividad de ese día con un marcador 4-3, llevándose el triunfo a casa por parte de las regiomontanas.

El sábado continuó la actividad con tres encuentros definidos por diferencias mínimas. Tijuana superó 1-0 a Atlante, mientras Atlético de San Luis consiguió el mismo resultado ante Querétaro. Cruz Azul también sumó tres puntos al vencer 2-0 a Necaxa.

Para cerrar la fecha, Chivas derrotó 1-0 a FC Juárez, mientras Toluca consiguió uno de los resultados destacados del domingo al vencer 2-1 a Pachuca.

Así quedo la tabla general después de la Jornada 10

Grupo A

Equipo- Puntos - Diferencia

1. Rayadas / 27 pts / +26

2. Tigres / 25 pts / +22

3. Toluca / 22 pts / +9

4. FC Juárez / 21 pts / +7

5. Santos Laguna / 15 pts / -7

6. Cruz Azul / 12 pts / -8

7. León / 12 pts / -2

8. Atlante / 7 pts / -7

9. Gallos Blancos de Querétaro / 6 pts / -12

Grupo B

1. América / 25 pts / +34

2. Guadalajara / 21 pts / +10

3. Atlético de San Luis / 19 pts / +7

4. Pumas / 13 pts / +1

5. Atlas Femenil / 12 pts / -7

6. Pachuca / 10 pts / -1

7. Tijuana / 9 pts / -11

8. Puebla / 3 pts / -23

9. Necaxa / 0 pts / -35

Con la clasificación actualizada, los equipos tendrán una pausa antes de regresar a la actividad. Esta semana no habrá Jornada 11 de la Liga BBVA Femenil debido a la Fecha FIFA, por lo que los clubes tendrán unos días sin actividad de liga antes de retomar el calendario del Apertura 2026.