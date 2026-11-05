Rayadas busca superar su propio récord goleador en el Apertura 2026

Rayadas está ante la posibilidad de hacer historia en el Apertura 2026. El conjunto regiomontano visitará a FC Juárez este viernes 6 de noviembre con el objetivo de superar su mejor registro goleador en una fase regular, establecido hace siete años, cuando alcanzó 52 anotaciones en el Apertura 2019.

Las dirigidas por Amandine Miquel acumulan 48 tantos después de 13 jornadas, por lo que necesitan cuatro para igualar aquella marca y cinco para establecer un nuevo récord institucional. El encuentro ante las Bravas será su último compromiso antes de comenzar la Liguilla, por lo que tendrán una oportunidad para cerrar la primera etapa del torneo con una cifra histórica.

Rayadas cerca de superar su marca del Apertura 2019

El registro que Monterrey busca dejar atrás corresponde al Apertura 2019, cuando terminó la fase regular con 52 goles a favor en 18 partidos. Su segunda mejor cifra fue de 51 anotaciones en el Clausura 2022, certamen que tuvo 17 jornadas.

El Apertura 2026 ya ocupa el tercer lugar entre las campañas más goleadoras del club, aunque esta vez las albiazules han conseguido sus 48 tantos en apenas 13 encuentros, dentro de un calendario de 14 fechas.

En el actual certamen, Rayadas ha destacado por sus resultados ofensivos, entre ellos el 10-0 ante Necaxa en la Jornada 8 y el 6-0 frente a Pumas en la fecha 13. Sin embargo, todavía necesita una actuación de alto impacto para alcanzar su objetivo.

FC Juárez llega a la recta final del Apertura 2026 con la mejor defensa del torneo y a un paso de asegurar su lugar en la Liguilla. Mexsport

FC Juárez, el último obstáculo para las regiomontanas

El desafío será ante un rival que destaca por su desempeño defensivo. FC Juárez llega como la mejor defensa del torneo, con apenas 10 goles recibidos en 13 jornadas, una condición que pondrá a prueba a la segunda ofensiva más productiva de la competencia.

Las Bravas también ocupan el tercer lugar del Grupo A con 30 puntos, mientras que Rayadas encabeza el sector con 34 unidades. Tigres, con 32, todavía tiene posibilidades de disputar el liderato, por lo que el cierre de la fase regular también definirá la posición de los equipos regiomontanos.

El partido entre Juárez y Monterrey se disputará este viernes a las 20:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Rayadas buscará cerrar la fase regular con una nueva marca y conservar la cima de su grupo antes de comenzar la pelea por el título.