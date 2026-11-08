¿Messi regresa a Argentina? Inter Miami tendría amistoso ante River Plate en 2027

La posibilidad de ver de nuevo a Lionel Messi en el Estadio Monumental ha comenzado a generar expectativa entre los aficionados argentinos, luego de que el entrenador del Inter Miami, Cristian 'Kily' González, revelara que existe una negociación avanzada para disputar un partido amistoso frente a River Plate durante enero de 2027.

De acuerdo con el estratega argentino, el encuentro formaría parte de la pretemporada del conjunto estadounidense y podría realizarse durante la segunda mitad de enero. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha ni las condiciones del compromiso.

Después del empate 3-3 de Inter Miami frente a Charlotte, González aseguró que la posibilidad de enfrentar al conjunto millonario está muy avanzada. El técnico explicó que conoce las conversaciones entre ambas instituciones y considera que sería una buena oportunidad para competir ante un equipo argentino.

Para mí está casi confirmada esa situación. Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento", afirmó González.

Pese al optimismo del entrenador, todavía quedan detalles por resolver, por lo que será necesario esperar para conocer si el enfrentamiento entre Inter Miami y River Plate finalmente se concreta.

Lionel Messi podría jugar por primera vez en Argentina a nivel de clubes

En caso de realizarse, el amistoso tendría un significado especial para Lionel Messi, quien regresaría al Estadio Monumental después de su última presentación en ese escenario con la Selección Argentina.

Además, el encuentro representaría una oportunidad histórica para el futbolista rosarino, ya que podría disputar por primera vez un partido a nivel de clubes en territorio argentino.

Aunque anteriormente participó en los homenajes de Juan Román Riquelme en la Bombonera y de Maxi Rodríguez en el estadio de Newell's, Messi nunca ha jugado en Argentina defendiendo las camisetas de Barcelona, Paris Saint-Germain o Inter Miami.

Por ello, una eventual visita del conjunto estadounidense a Buenos Aires tendría un atractivo especial para los aficionados, quienes podrían presenciar al campeón del mundo en uno de los estadios más emblemáticos del futbol sudamericano.

River Plate mantiene cautela ante la posible visita de Inter Miami

Por su parte, River Plate mantiene cautela mientras continúan las negociaciones para definir las condiciones del posible partido amistoso.

La visita del equipo estadounidense representaría un atractivo especial para los seguidores del conjunto millonario, principalmente por la posibilidad de ver nuevamente a Messi en el Monumental, ahora con la camiseta de Inter Miami.

Mientras se resuelven los últimos detalles, el posible enfrentamiento entre River Plate e Inter Miami en enero de 2027 se perfila como uno de los encuentros que podrían generar mayor expectativa durante la pretemporada del equipo estadounidense.