Leagues Cup 2027: Cuándo inicia y qué equipos de MLS y Liga MX juegan
Se dieron a conocer las fechas oficiales de la Leagues Cup 2027, así como la confirmación de los equipos de la Liga MX y MLS que participaran
Con la conclusión del Decision Day de la Major League Soccer correspondiente a la temporada regular 2026, quedaron definidos los 18 clubes de la MLS que disputarán la quinta edición de la Leagues Cup.
La clasificación de los equipos de la MLS se definió de forma clara: los nueve mejores de la Conferencia Este y los nueve mejores de la Conferencia Oeste al término de la temporada regular aseguraron su boleto.
De esta manera, la organización de la Leagues Cup confirmó el listado completo de participantes poco después de que se jugara la última fecha del calendario de la MLS.
¿Cuándo se juega la Leagues Cup 2027?
La organización de la Leagues Cup oficializó que la quinta edición se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre de 2027. El periodo, de poco más de un mes, mantiene la ventana de finales de verano que ha caracterizado al torneo en las ediciones recientes y que coincidirá con el inicio de la nueva temporada de la MLS bajo su calendario de verano a primavera.
Por el momento no se ha publicado el calendario detallado de partidos. La organización ha indicado que los detalles completos se anunciarán en una fecha posterior.
¿Qué equipos participan en la Leagues Cup 2027?
MLS
CONFERENCIA ESTE
- Charlotte FC
- Chicago Fire FC
- FC Cincinnati
- Columbus Crew
- Inter Miami CF
- Nashville SC
- New England Revolution
- Orlando City SC
- Philadelphia Union
CONFERENCIA OESTE
- FC Dallas
- Houston Dynamo FC
- Los Angeles Football Club (LAFC)
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Jose Earthquakes
- Seattle Sounders FC
- St. Louis CITY SC
- Vancouver Whitecaps FC
LIGA MX
- Toluca
- Pachuca
- Pumas UNAM
- Monterrey
- Chivas
- Puebla
- Atlas
- Atlante
- Santos Laguna
- Tijuana
- América
- FC Juárez
- Querétaro
- Tigres UANL
- Necaxa
- Atlético de San Luis
- Cruz Azul
- León
Esta participación plena de la Liga MX garantiza que la quinta edición mantenga el enfrentamiento directo entre las dos ligas, con la entrega de tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2028 para el campeón, subcampeón y tercer lugar.