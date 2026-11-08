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Leagues Cup 2027: Cuándo inicia y qué equipos de MLS y Liga MX juegan

Se dieron a conocer las fechas oficiales de la Leagues Cup 2027, así como la confirmación de los equipos de la Liga MX y MLS que participaran

Por: Eduardo Cristobal Colin

En su cuarta edición con el nuevo formato, la Leagues Cup llega a las vitrinas de la Liga MX.
Leagues Cup 2027 se jugará del 3 de agosto al 5 de septiembreMexsport

Con la conclusión del Decision Day de la Major League Soccer correspondiente a la temporada regular 2026, quedaron definidos los 18 clubes de la MLS que disputarán la quinta edición de la Leagues Cup.

La clasificación de los equipos de la MLS se definió de forma clara: los nueve mejores de la Conferencia Este y los nueve mejores de la Conferencia Oeste al término de la temporada regular aseguraron su boleto.

De esta manera, la organización de la Leagues Cup confirmó el listado completo de participantes poco después de que se jugara la última fecha del calendario de la MLS.

Toluca llegó a su título 24 con la obtención de la Leagues Cup
Toluca llegó a su título 24 con la obtención de la Leagues CupMEXSPORT

¿Cuándo se juega la Leagues Cup 2027?

La organización de la Leagues Cup oficializó que la quinta edición se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre de 2027. El periodo, de poco más de un mes, mantiene la ventana de finales de verano que ha caracterizado al torneo en las ediciones recientes y que coincidirá con el inicio de la nueva temporada de la MLS bajo su calendario de verano a primavera.

Por el momento no se ha publicado el calendario detallado de partidos. La organización ha indicado que los detalles completos se anunciarán en una fecha posterior.

¿Qué equipos participan en la Leagues Cup 2027?

MLS

CONFERENCIA ESTE

  • Charlotte FC
  • Chicago Fire FC
  • FC Cincinnati
  • Columbus Crew
  • Inter Miami CF
  • Nashville SC
  • New England Revolution
  • Orlando City SC
  • Philadelphia Union

CONFERENCIA OESTE

  • FC Dallas
  • Houston Dynamo FC
  • Los Angeles Football Club (LAFC)
  • Portland Timbers
  • Real Salt Lake
  • San Jose Earthquakes
  • Seattle Sounders FC
  • St. Louis CITY SC
  • Vancouver Whitecaps FC

LIGA MX

  • Toluca
  • Pachuca
  • Pumas UNAM
  • Monterrey
  • Chivas
  • Puebla
  • Atlas
  • Atlante
  • Santos Laguna
  • Tijuana
  • América
  • FC Juárez
  • Querétaro
  • Tigres UANL
  • Necaxa
  • Atlético de San Luis
  • Cruz Azul
  • León

Esta participación plena de la Liga MX garantiza que la quinta edición mantenga el enfrentamiento directo entre las dos ligas, con la entrega de tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2028 para el campeón, subcampeón y tercer lugar.

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