Leagues Cup 2027: Cuándo inicia y qué equipos de MLS y Liga MX juegan

Con la conclusión del Decision Day de la Major League Soccer correspondiente a la temporada regular 2026, quedaron definidos los 18 clubes de la MLS que disputarán la quinta edición de la Leagues Cup.

La clasificación de los equipos de la MLS se definió de forma clara: los nueve mejores de la Conferencia Este y los nueve mejores de la Conferencia Oeste al término de la temporada regular aseguraron su boleto.

De esta manera, la organización de la Leagues Cup confirmó el listado completo de participantes poco después de que se jugara la última fecha del calendario de la MLS.

Toluca llegó a su título 24 con la obtención de la Leagues Cup MEXSPORT

¿Cuándo se juega la Leagues Cup 2027?

La organización de la Leagues Cup oficializó que la quinta edición se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre de 2027. El periodo, de poco más de un mes, mantiene la ventana de finales de verano que ha caracterizado al torneo en las ediciones recientes y que coincidirá con el inicio de la nueva temporada de la MLS bajo su calendario de verano a primavera.

Por el momento no se ha publicado el calendario detallado de partidos. La organización ha indicado que los detalles completos se anunciarán en una fecha posterior.

¿Qué equipos participan en la Leagues Cup 2027?

MLS

CONFERENCIA ESTE

Charlotte FC

Charlotte FC Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Columbus Crew

Inter Miami CF

Nashville SC

New England Revolution

Orlando City SC

Philadelphia Union

CONFERENCIA OESTE

FC Dallas

FC Dallas Houston Dynamo FC

Los Angeles Football Club (LAFC)

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

St. Louis CITY SC

Vancouver Whitecaps FC

LIGA MX

Toluca

Toluca Pachuca

Pumas UNAM

Monterrey

Chivas

Puebla

Atlas

Atlante

Santos Laguna

Tijuana

América

FC Juárez

Querétaro

Tigres UANL

Necaxa

Atlético de San Luis

Cruz Azul

León

Esta participación plena de la Liga MX garantiza que la quinta edición mantenga el enfrentamiento directo entre las dos ligas, con la entrega de tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2028 para el campeón, subcampeón y tercer lugar.