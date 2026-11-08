Papá de Mateo Chávez no contiene la emoción tras el gol del mexicano en el AZ Alkmaar 

Mateo Chávez continúa consolidándose en la Eredivisie. El mexicano fue titular ante el Groningen, disputó casi todo el encuentro y aportó con entrega tanto en defensa como en la proyección ofensiva, ratificando el crecimiento que ha mostrado desde su llegada a Países Bajos.

Al minuto 76, cuando el AZ Alkmaar buscaba completar una remontada que parecía complicada (llegó a ir 1-3 abajo), Mateo apareció en el área y definió con frialdad para colocar el 3-3.

Ese tanto del empate parcial impulsó la reacción final de su equipo, que terminó imponiéndose 4-3 con un penal de Mexx Meerdink en el tiempo agregado. Fue su segundo gol de la temporada y una anotación decisiva en casa.

Mateo Chavez en un partido con el AZ Alkmaar. Redes Sociales

Mateo Chávez y su papá celebrando de gran manera su gol

La actuación de Mateo no pasó desapercibida para su padre, Paulo César ‘El Tilón’ Chávez, leyenda de las Chivas y exseleccionado mexicano.

El histórico mediocampista estuvo presente en el estadio y vivió de cerca el momento en que su hijo se erigió como figura de la remontada.

Tras el silbatazo final, las cámaras captaron al Tilón en la zona de familia y a pie de cancha, compartiendo la alegría con los suyos.

Se le vio abrazando con fuerza a Mateo y a otros allegados, en una celebración cargada de emoción que reflejó el orgullo de ver a su hijo brillar en Europa, después de haberlo acompañado también en momentos clave como el Mundial 2026.

El gesto del Tilón, con su característico entusiasmo, puso de manifiesto el vínculo familiar y el respaldo incondicional que siempre ha brindado a la carrera de Mateo, desde sus inicios en la cantera de Chivas hasta su consolidación en el futbol europeo.

Próximo partido del AZ Alkmaar