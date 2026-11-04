Chivas vs. América: El Clásico que resalta en la jornada 14 de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil se prepara para concluir la fase regular del Apertura 2026 con una jornada que tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Chivas y América. Ambos equipos protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional, en la que buscarán cerrar esta etapa del campeonato con una victoria ante uno de sus principales rivales.

Las Águilas han destacado por su poder ofensivo y llegan como líderes del Grupo B, con 34 puntos y 60 goles a favor, mientras que Guadalajara ocupa el segundo puesto del mismo sector, con 30 unidades y 32 anotaciones. Las rojiblancas también atraviesan un buen momento, con una racha de seis victorias consecutivas antes de enfrentarse a su máximo rival.

Chivas busca repetir la remontada ante el América

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece al Guadalajara. El 11 de marzo de 2026, durante la Jornada 10 del Clausura, las rojiblancas vencieron 3-2 a las Águilas en el Estadio Akron, en un encuentro que tuvo una remontada como protagonista.

América tomó una ventaja de dos goles con las anotaciones de Geyse da Silva y Nancy Antonio. Sin embargo, Chivas reaccionó en la segunda mitad y consiguió darle la vuelta al marcador con los tantos de Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide.

Aunque el último resultado fue para el conjunto tapatío, el historial reciente muestra una rivalidad equilibrada. En los cuatro enfrentamientos de Liga MX Femenil disputados desde septiembre de 2025, cada equipo consiguió dos victorias, sin empates.

Ahora, las rojiblancas buscarán aprovechar nuevamente su localía, mientras que América intentará llevarse los tres puntos del Estadio Akron y cambiar el recuerdo de su último encuentro ante su máximo rival.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 14 de la Liga MX Femenil?

La actividad de la última jornada de la fase regular del Apertura 2026 comenzará el jueves 5 de noviembre con cuatro partidos y continuará el viernes 6 con los cinco encuentros restantes.

Estos son los horarios y las opciones de transmisión reportadas para México.

Jueves 5 de noviembre

Atlante vs. Tigres | 15:45 | Estadio CAR Atlante | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA)

Necaxa vs. Atlas | 17:00 | Estadio Victoria | Transmisión: Fox ONE y Tubi.

Querétaro vs. Toluca | 19:06 | Estadio La Corregidora | Transmisión: Fox ONE y Tubi.

Santos vs. Tijuana | 21:10 | Estadio TSM Corona | Transmisión: Fox ONE y Tubi.

Viernes 6 de noviembre