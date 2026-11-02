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Resultados y Tabla de la Jornada 13 Liga MX Femenil Apertura 2026

Cada vez falta menos para el cierre del torneo y acá te dejamos las posiciones de la tabla general de la Liga Femenil BBVA tras la Jornada 13

Por: Eduardo Cristobal Colin

Tabla general Liga Femenil BBVA Jornada 15: ¿Quién está en Liguilla?
Tabla general Liga Femenil BBVA Jornada 13: ¿Quién está en Liguilla?Especial

La Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA cerró con una avalancha de goleadas que dejaron clara la superioridad de los grandes y marcaron el camino rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

Tigres, Rayadas, América y Pachuca se lucieron con exhibiciones ofensivas que sumaron más de 20 goles en sus respectivos partidos, mientras que otros encuentros entregaron intensidad y drama en la lucha por los últimos boletos a la fase final.

Resumen de la Jornada 13

Tigres Femenil se impuso de visita con un contundente 0-7 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Las Amazonas demostraron su jerarquía ofensiva y se consolidaron en el segundo lugar del Grupo A.

Por su parte, Rayadas goleó 6-0 a Pumas en el Estadio BBVA, reafirmando el liderato del Grupo A con autoridad.

América no tuvo piedad y se impuso 6-0 ante Atlante, con goles de Priscila Da Silva, Gabriela García, Montserrat Saldívar (doblete), Geyse Ferreira y Jana Gutiérrez, asegurando el primer lugar de su grupo.

En un duelo de alto voltaje, Chivas remontó y venció 3-2 a Toluca, con doblete de Alicia Cervantes y gol de Natalia Colín, manteniéndose firmes en la zona de clasificación. Pachuca también brilló al golear 5-0 a Querétaro, mientras Juárez se impuso 2-1 a Puebla para confirmar su boleto a Liguilla.

Resultados de la Jornada 13

  • Toluca 2-3 Chivas
  • Atlas 0-7 Tigres UANL
  • Rayadas 6-0 Pumas UNAM
  • Tijuana 1-3 Cruz Azul
  • Querétaro 0-5 Pachuca
  • Necaxa 1-3 Santos Laguna
  • Puebla 1-2 FC Juárez
  • América 6-0 Atlante
  • León 1-0 Atlético de San Luis

Equipos ya clasificados a Liguilla

  • Rayadas (Monterrey)
  • Tigres UANL
  • FC Juárez
  • Toluca
  • América
  • Chivas (Guadalajara)
  • Atlético de San Luis
  • Pumas UNAM

¿Cómo van los grupos de la Liga Femenil?

GRUPO A

  1. Rayadas – 34 puntos
  2. Tigres – 32 puntos
  3. FC Juárez – 30 puntos
  4. Toluca – 26 puntos
  5. León – 22 puntos
  6. Santos Laguna – 19 puntos
  7. Cruz Azul – 18 puntos
  8. Atlante – 7 puntos
  9. Querétaro – 6 puntos

GRUPO B

  1. Chivas – 30 puntos
  2. Atlético de San Luis – 19 puntos
  3. Pumas UNAM – 17 puntos
  4. Pachuca – 16 puntos
  5. Atlas – 16 puntos
  6. Tijuana – 11 puntos
  7. Puebla – 4 puntos
  8. Necaxa – 0 puntos

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