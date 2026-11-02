Resultados y Tabla de la Jornada 13 Liga MX Femenil Apertura 2026
Cada vez falta menos para el cierre del torneo y acá te dejamos las posiciones de la tabla general de la Liga Femenil BBVA tras la Jornada 13
La Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA cerró con una avalancha de goleadas que dejaron clara la superioridad de los grandes y marcaron el camino rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.
Tigres, Rayadas, América y Pachuca se lucieron con exhibiciones ofensivas que sumaron más de 20 goles en sus respectivos partidos, mientras que otros encuentros entregaron intensidad y drama en la lucha por los últimos boletos a la fase final.
Resumen de la Jornada 13
Tigres Femenil se impuso de visita con un contundente 0-7 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Las Amazonas demostraron su jerarquía ofensiva y se consolidaron en el segundo lugar del Grupo A.
Por su parte, Rayadas goleó 6-0 a Pumas en el Estadio BBVA, reafirmando el liderato del Grupo A con autoridad.
América no tuvo piedad y se impuso 6-0 ante Atlante, con goles de Priscila Da Silva, Gabriela García, Montserrat Saldívar (doblete), Geyse Ferreira y Jana Gutiérrez, asegurando el primer lugar de su grupo.
En un duelo de alto voltaje, Chivas remontó y venció 3-2 a Toluca, con doblete de Alicia Cervantes y gol de Natalia Colín, manteniéndose firmes en la zona de clasificación. Pachuca también brilló al golear 5-0 a Querétaro, mientras Juárez se impuso 2-1 a Puebla para confirmar su boleto a Liguilla.
Resultados de la Jornada 13
- Toluca 2-3 Chivas
- Atlas 0-7 Tigres UANL
- Rayadas 6-0 Pumas UNAM
- Tijuana 1-3 Cruz Azul
- Querétaro 0-5 Pachuca
- Necaxa 1-3 Santos Laguna
- Puebla 1-2 FC Juárez
- América 6-0 Atlante
- León 1-0 Atlético de San Luis
Equipos ya clasificados a Liguilla
- Rayadas (Monterrey)
- Tigres UANL
- FC Juárez
- Toluca
- América
- Chivas (Guadalajara)
- Atlético de San Luis
- Pumas UNAM
¿Cómo van los grupos de la Liga Femenil?
GRUPO A
- Rayadas – 34 puntos
- Tigres – 32 puntos
- FC Juárez – 30 puntos
- Toluca – 26 puntos
- León – 22 puntos
- Santos Laguna – 19 puntos
- Cruz Azul – 18 puntos
- Atlante – 7 puntos
- Querétaro – 6 puntos
GRUPO B
- Chivas – 30 puntos
- Atlético de San Luis – 19 puntos
- Pumas UNAM – 17 puntos
- Pachuca – 16 puntos
- Atlas – 16 puntos
- Tijuana – 11 puntos
- Puebla – 4 puntos
- Necaxa – 0 puntos