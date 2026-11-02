Resultados y Tabla de la Jornada 13 Liga MX Femenil Apertura 2026

La Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA cerró con una avalancha de goleadas que dejaron clara la superioridad de los grandes y marcaron el camino rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

Tigres, Rayadas, América y Pachuca se lucieron con exhibiciones ofensivas que sumaron más de 20 goles en sus respectivos partidos, mientras que otros encuentros entregaron intensidad y drama en la lucha por los últimos boletos a la fase final.

Resumen de la Jornada 13

Tigres Femenil se impuso de visita con un contundente 0-7 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Las Amazonas demostraron su jerarquía ofensiva y se consolidaron en el segundo lugar del Grupo A.

Por su parte, Rayadas goleó 6-0 a Pumas en el Estadio BBVA, reafirmando el liderato del Grupo A con autoridad.

América no tuvo piedad y se impuso 6-0 ante Atlante, con goles de Priscila Da Silva, Gabriela García, Montserrat Saldívar (doblete), Geyse Ferreira y Jana Gutiérrez, asegurando el primer lugar de su grupo.

En un duelo de alto voltaje, Chivas remontó y venció 3-2 a Toluca, con doblete de Alicia Cervantes y gol de Natalia Colín, manteniéndose firmes en la zona de clasificación. Pachuca también brilló al golear 5-0 a Querétaro, mientras Juárez se impuso 2-1 a Puebla para confirmar su boleto a Liguilla.

Resultados de la Jornada 13

Toluca 2-3 Chivas

Toluca 2-3 Chivas Atlas 0-7 Tigres UANL

Rayadas 6-0 Pumas UNAM

Tijuana 1-3 Cruz Azul

Querétaro 0-5 Pachuca

Necaxa 1-3 Santos Laguna

Puebla 1-2 FC Juárez

América 6-0 Atlante

León 1-0 Atlético de San Luis

Equipos ya clasificados a Liguilla

Rayadas (Monterrey)

Rayadas (Monterrey) Tigres UANL

FC Juárez

Toluca

América

Chivas (Guadalajara)

Atlético de San Luis

Pumas UNAM

¿Cómo van los grupos de la Liga Femenil?

GRUPO A

Rayadas – 34 puntos Tigres – 32 puntos FC Juárez – 30 puntos Toluca – 26 puntos León – 22 puntos Santos Laguna – 19 puntos Cruz Azul – 18 puntos Atlante – 7 puntos Querétaro – 6 puntos

GRUPO B