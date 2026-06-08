Raúl Jiménez se mete de lleno en el Tri ante su salida del Fulham y el interés del América

Raúl Jiménez amaneció tranquilo. Ya sabía la noticia antes de que explotara en redes sociales. Para él, el futuro viene después de la Copa del Mundo.

Se programó con normalidad para salir al entrenamiento y apenas cruzó algunas palabras con el Vasco Javier Aguirre.

Su salida del Fulham después de tres años la ha aceptado. Incluso desde antes de viajar a México fue advertido que estaba en los planes del equipo para ser cedido en el verano. Esta preparado para lo que venga. Su carta está valuada en tres millones de dólares y según cuentan desde el interior de la selección está dispuesto a escuchar ofertas de todos lados, incluso de México.

El América tienta a Raúl Jimenez

El América ya ha sondeado a su representante y no ve mal volver a las Águilas, aunque piensa que está en un momento de madurez que pudiera darle un par de años más en Europa.

Los aficionados del Fulham no estuvieron de acuerdo con la salida de Jiménez del club Imagen creada con Inteligencia Artificial

Raúl sólo piensa en este mes en la Copa del Mundo y en el gol que tanto anhela marcar en este tipo de torneos.

Atiende las indicaciones de Toni Amor en relación a jugar en parejas en un espacio en corto. Le toca con la Hormiga Armando González y apenas intercambian un par de comentarios, es cuestión de generaciones.

Raúl entrena con tranquilidad en el Tri

Mientras comienza la sesión se enfoca en sonreír. Platica un poco con más entusiasmo con Julián Quiñones y entonces se libera un poco.

El futuro de Raúl Jiménez vuelve a comenzar. Está listo para el Mundial y espera que eso sirva para conseguir otro equipo en Europa, pero por si las dudas, comienza a escuchar ofertas de México. Su antigua casa lo quiere de vuelta y su precio no está lejos de los presupuestos.

A punto de jugar su cuarto Mundial, el futuro de Raúl Jiménez esta cercano.